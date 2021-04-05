«Стоит обратить внимание на тип, геометрию и размер рамы». Как правильно выбрать велосипед?

Наконец наступили солнечные деньки, а значит самое время доставать велосипед и наслаждаться поездкой. Если железным конем еще не успели обзавестись, мы поможем с выбором.

Владислав Мельников, владелец магазина велосипедов:

Для того, чтобы правильно выбрать велосипед, нужно ответить на вопрос: где мы будем кататься? Это позволит выбрать тип велосипеда. Если мы будем кататься только в городе или на местности с ровными дорогами, нужно обратить внимание на дорожные или гибридные велосипеды. Если же мы понимаем, что будем кататься на природе, по лесам, по песку, то стоит обратить внимание на горные велосипеды.

Городской, складной, гибридный – от типов велосипедов разбегаются глаза. У каждого вида свои особенности. Чтобы определиться, какой двухколесный подойдет именно вам, стоит «примерить» велосипед. Подбор идеального варианта зависит от размера рамы и вашего роста. Владислав Мельников:

При выборе велосипеда стоит обратить внимание на тип, геометрию и размер рамы. Типы рамы бывают женские, мужские, стальные, алюминиевые. Геометрия влияет на посадку человека на велосипеде. Если посадка неправильная, на спину идет дополнительная нагрузка, а это не очень хорошо.

Шоссейный велосипед подойдет профессиональным спортсменам. Складной – сэкономит место в квартире. Горный – это настоящая находка для тех, кто любит эксперименты со скоростью. А если нет желания крутить педали, электровелосипед – как раз для вас. При выборе стального друга стоит также обратить внимание на разницу между женскими и мужскими моделями.

Кирилл Придыбайло, продавец-консультант:

Перед нами два велосипеда: мужская и женская модель. Как правило, все женские модели стараются делать алюминиевыми, так как алюминиевый сплав гораздо легче, потому что девушке таскать велосипед гораздо тяжелее, чем мужчине.

Второе важное отличие – это рама. Мужские рамы всегда больше женских, потому что мужчины выше женщин и тяжелее.

Третье отличие – это раскраска. Мужские цвета всегда более агрессивные, темные. Женские всегда более яркие, светлые, насыщенные.

Еще одно сравнение – диаметр колеса. Мужчины выше женщин, поэтому по разновидности моделей в магазинах находятся больше 27,5 диаметр колес, 29-х. Женские в основном идут 26-е, 27,5. Если выбираете велосипед для ребенка, стоит взять чадо с собой. Дети выбирают глазами. Поэтому позвольте маленькому велосипедисту посидеть на каждом агрегате и самостоятельно определиться с моделью. Владислав Мельников:

Детские велосипеды делятся на женские и мужские, также они будут зависеть от роста ребенка. Чем больше рост, тем больше диаметр колес ему нужен. От 12 дюймов до 24.

При покупке велосипеда подумайте, какие аксессуары к нему вам пригодятся. Прикупить можно все что угодно: от звоночка до каски. В ассортименте есть все для комфортной езды. Если планируете оставлять ваш транспорт на долгое время без присмотра, возможно, стоит приобрести замок. В случае дальней поездки присмотритесь к перчаткам и флягодержателю для бутылки с водой.

Если уже являетесь счастливым обладателем велосипеда, помните, что с наступлением сезона ему также нужно техническое обслуживание. Владислав Мельников:

Стоит поджать основные узлы велосипеда, смазать цепь, почистить переднюю и заднюю звезду, а также отрегулировать тормоза и переключение передач. Если велосипед долгое время стоял, нужно подкачивать и смотреть, не пропускает ли камера или покрышка воздух. Если вы собираетесь кататься в мокрую погоду, нужно больше обслуживать велосипед, постоянно его протирать, чтобы влага не попадала в основные элементы.