Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг

Дизайнер, имя которой знает весь мир, поразила поклонников внешним видом. Вера Вонг, которая отметила в 2019 году 70-летие, показала новые фото, на которых можно увидеть, как прекрасно выглядит модельер.

Фото: instagram.com/verawanggang

Снимки вызвали в соцсетях массу комментариев. Пользователи не поверили в то, что Вере Вонг скоро исполнится 71 год. На вопрос, правда ли это, дизайнер ответила, что да. «Это чистая правда»‌.

Фото: instagram.com/verawanggang

Революционерка свадебной моды сейчас находится в Майами вместе с креативной командой своего бренда.

Фото: instagram.com/verawanggang

Вонг отметила, что самоизоляция позволила ей обратить внимание на себя и свою физическую форму. Подтолкнули ее на это коллеги, пример которых оказался заразительным. К тому же любовь к спорту у Веры с детства –‌ она занималась фигурным катанием.

Фото: instagram.com/verawanggang

В своих интервью дизайнер заявляла, что все же большую роль в том, как она выглядит, играют гены. Семья Вонг родом из Китая.

Фото: instagram.com/verawanggang