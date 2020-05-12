Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг

Дизайнер, имя которой знает весь мир, поразила поклонников внешним видом.
Вера Вонг, которая отметила в 2019 году 70-летие, показала новые фото, на которых можно увидеть, как прекрасно выглядит модельер.
Дизайнер, имя которой знает весь мир, поразила поклонников внешним видом.
Вера Вонг, которая отметила в 2019 году 70-летие, показала новые фото, на которых можно увидеть, как прекрасно выглядит модельер.
Фото: instagram.com/verawanggang
Снимки вызвали в соцсетях массу комментариев. Пользователи не поверили в то, что Вере Вонг скоро исполнится 71 год. На вопрос, правда ли это, дизайнер ответила, что да. «Это чистая правда».
Фото: instagram.com/verawanggang
Революционерка свадебной моды сейчас находится в Майами вместе с креативной командой своего бренда.
Фото: instagram.com/verawanggang
Вонг отметила, что самоизоляция позволила ей обратить внимание на себя и свою физическую форму. Подтолкнули ее на это коллеги, пример которых оказался заразительным. К тому же любовь к спорту у Веры с детства – она занималась фигурным катанием.
Фото: instagram.com/verawanggang
В своих интервью дизайнер заявляла, что все же большую роль в том, как она выглядит, играют гены. Семья Вонг родом из Китая.
Фото: instagram.com/verawanggang
А сама Вера предпочитает избегать солнца, не загорает и пользуется солнцезащитными кремами.
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