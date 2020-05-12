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Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг

12 мая 2020 12:06
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Дизайнер, имя которой знает весь мир, поразила поклонников внешним видом.  

Вера Вонг, которая отметила в 2019 году 70-летие, показала новые фото, на которых можно увидеть, как прекрасно выглядит модельер.  

Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг-1

Фото: instagram.com/verawanggang

Снимки вызвали в соцсетях массу комментариев. Пользователи не поверили в то, что Вере Вонг скоро исполнится 71 год. На вопрос, правда ли это, дизайнер ответила, что да. «Это чистая правда»‌.   

Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг-4

Фото: instagram.com/verawanggang

Революционерка свадебной моды сейчас находится в Майами вместе с креативной командой своего бренда.

Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг-7

Фото: instagram.com/verawanggang

Вонг отметила, что самоизоляция позволила ей обратить внимание на себя и свою физическую форму. Подтолкнули ее на это коллеги, пример которых оказался заразительным. К тому же любовь к спорту у Веры с детства –‌ она занималась фигурным катанием.   

Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг-10

Фото: instagram.com/verawanggang

В своих интервью дизайнер заявляла, что все же большую роль в том, как она выглядит, играют гены. Семья Вонг родом из Китая.

Ей 70 лет, но никто не верит. От фото популярного дизайнера Веры Вонг соцсети пришли в восторг-13

Фото: instagram.com/verawanggang

А сама Вера предпочитает избегать солнца, не загорает и пользуется солнцезащитными кремами.  

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются? (читать далее)  

# Звезды # калейдоскоп # Вера Вонг # Фотофакт

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