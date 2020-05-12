Евровидение-2020 пройдёт в формате онлайн-концертов. Когда покажут трансляцию?

«Евровидение-2020» состоится в формате онлайн-концертов и специального шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая зрители всего мира смогут наблюдать за выступлениями участников на официальном YouTube-канале конкурса.

Концерт начнется в 22 часа по минскому времени и продлится 2 часа. Зрителям покажут видео стран-участниц конкурса. Среди выступающих будут и представители нашей страны – дуэт Val. Уже с новой песней. Организаторы «Евровидения» озвучили правила участия в конкурсе в 2021 году