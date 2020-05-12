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Евровидение-2020 пройдёт в формате онлайн-концертов. Когда покажут трансляцию?

12 мая 2020 12:29
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«Евровидение-2020» состоится в формате онлайн-концертов и специального шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 мая зрители всего мира смогут наблюдать за выступлениями участников на официальном YouTube-канале конкурса.

Евровидение-2020 пройдёт в формате онлайн-концертов. Когда покажут трансляцию?-1

Концерт начнется в 22 часа по минскому времени и продлится 2 часа. Зрителям покажут видео стран-участниц конкурса. Среди выступающих будут и представители нашей страны – дуэт Val.

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Евровидение-2020 пройдёт в формате онлайн-концертов. Когда покажут трансляцию?-4

Второй онлайн-концерт состоится 14 мая. А завершит «Евровидение» масштабный концерт «Европа сияет светом», который будут транслировать все страны-участницы конкурса 2020 года. Он состоится в субботу, 16 мая.

# Евровидение 2020. Нидерланды # калейдоскоп # VAL # Фотофакт

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