Сын Сталина. Каким был Василий и за что Хрущев упёк его в тюрьму

Сын за отца не отвечает. Эту знаменитую фразу приписывают Иосифу Сталину. В ней есть справедливый смысл. Но звучит она издевательски, когда знаешь, сколько детей в годы советских репрессий невинно пострадали за своих невинных родителей. При власти тирана это правило нарушалось миллионы раз. Да и сам Иосиф Сталин наверняка был уверен, что с его потомками после его смерти никто церемониться не станет. Так и случилось. И пример тому – Василий Сталин.

Старшего сына и дочери это не коснулось. Яков еще в 41-м попал в плен, где и погиб. Светлана даже после кончины отца успешно занималась филологией, меняла мужей, пока в 1967 году не эмигрировала за границу. Так что за всех пришлось отдуваться Василию. Хотя надо сказать, что своей жизнью – честной и героической, но порой глупой и безответственной – сын Сталина не заслужил мести за отца. Что из того, что мальчик вырос за кремлевскими стенами?! Дети многих соратников вождя росли там вместе с ним. И он не пошел во взрослую жизнь хлюпиком. Окончил училище, стал летчиком. Когда началась война, сразу просился на фронт. Отец не хотел отпускать любимого сына, тем более потеряв старшего. Но в 1942 году сдался, и Василий отправился на передовую. Молодого офицера не смущало, что сразу назначили командиром полка: ему было всё равно, кем быть, только бы в небо. А со званием начальство постаралось угодить отцу. Как вспоминали однополчане, Василий Сталин был хорошим командиром: не прятался за спины подчиненных, был смелым в бою, даже чересчур, никогда не записывал на свой счет воздушные победы.

Герой Советского Союза С. Долгушин вспоминал: «В течение февраля – марта 1943 года мы сбили с десяток самолётов врага. С участием Василия – три. Причём первым, как правило, атаковал их Василий. После этих атак самолёты теряли управление, и мы их добивали. По лётным законам их можно было засчитывать Василию как сбитые лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой: «Не надо!»

На погонах Василия за войну появились большие звезды, а на груди – ордена. И никто из знавших его людей не сказал бы, что это награды «за папу». Смертельный риск любого человека проверяет на прочность. Сын руководителя государства, который мог пересидеть войну в тихом бездымном месте, доказал своё мужество и твердость характера. Неизвестно, как бы окончилась для него война. Последний боевой вылет Василий Сталин совершил за два года до победы. И опустила храброго летчика на землю его бесшабашная натура. В 1943 году друзья-однополчане глушили в реке рыбу взрывчаткой. Последняя попытка оказалась трагической: один летчик погиб, другой был ранен. Комполка наказали, списав в инструкторы по пилотажу.

Победа многим простила грехи. Василию тоже. Его в 26 лет назначили командующим ВВС Московского округа, присвоили генеральское звание. Военное начальство прогнулось, а отец был не против. Но сыну опять было неважно, что у него на погонах. Для него главным было не отсиживаться без дела, наслаждаясь яркой молодостью, блеском генеральских звезд и славой отважного летчика. Пользуясь лампасами и высочайшим родством (не без этого!) Василий Сталин помогал фронтовикам обустроиться в жизни, кого-то выручал из застенков МГБ. Командующий выбивал места под жильё летчикам, инициировал строительство армейских спортивных комплексов, создание футбольного и хоккейного клубов. Лётчики жили при нем как у бога за пазухой. Правда, не забывал сын вождя народов и о личных радостях – пил с друзьями, куролесил, женился-разводился. У юного генерала были четыре официальные жены, а сколько мимолетных… Бабы его любили: хотя и невысок был ростом, но широкой натуры, красив, с чувством юмора. Когда после смерти Сталина – старшего Василия упекут в тюрьму, бывшие жены будут его навещать. Четверо родных детей и трое приемных называли его папой.

Вот мы и дошли до главного вопроса. После смены власти в СССР врагом народа №1 стал покойный вождь. Его вчерашние соратники таким его преподнесли стране, чтобы самим откреститься от грязного прошлого. Они ни при чем – он во всем виноват. Лицемерие бывших отцовских товарищей не стало откровением для Василия Сталина. Он и раньше говорил, что смерть отца для него – конец. Видно, хорошо знал людей, что остались в кремлевских кабинетах. И оказался прав. Ему вменяют в вину антисоветскую пропаганду. Надо было знать Василия. Черт его дернул пойти в посольство Китая и заявить о заговоре против отца. Кроме того, нашли злоупотребления служебным положением. В итоге – 8 лет в знаменитом Владимирском централе под фамилией Васильев. Сына Сталина надо изолировать: много болтает и много знает. Наконец, мы, новая справедливая власть, каленым железом выжигаем последствия культа личности, и в этой борьбе никому нет пощады. И стирается всё: архивы, подписи, имена, люди...

Когда в стране потеплело и верхушка КПСС немного успокоилась, Хрущев вызвал Василия из зоны и предъявил ультиматум: берешь фамилию Джугашвили, квартиру в Москве, достойную пенсию – и ведешь себя тихо. Где там! Боевого летчика не остановить! По вечерам в московских пивнушках он раздает многочисленные интервью местному контингенту на тему «Хрущев и товарищи». Его возвращают в тюрьму, откуда он выйдет в 1962 году, поселится в однушке в Казани (закрытом для иностранцев городе) и через год умрет в возрасте 40 лет. В свидетельстве написали: интоксикация организма алкоголем. Перед смертью Василий Джугашвили успеет еще раз жениться. Не был бы то Василий Сталин! Ушел человек, от которого новая старая власть добивалась молчания, и которому отомстили за отца. Выходит, в этой системе всё осталось по-прежнему: безвинных нет.

Ваш В.Д.