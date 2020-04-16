Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»

Об этом парень сообщил на своей странице в соцсетях. Свадьбу со своей возлюбленной Кирилл Андреев-младший сыграл три месяца назад.

Сыну Кирилла Андреева – 19 лет. Он единственный ребенок участника популярного бойз-бенда и его супруги, с которой Андреев 20 лет счастлив в браке.

Фото: instagram.com/kirill__andr

Рассказывая о своей свадьбе, Андреев-младший отметил, что пример родителей в семейной жизни для него очень важен.

«Видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел».