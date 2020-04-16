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Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»

16 апреля 2020 15:33
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Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.

Об этом парень сообщил на своей странице в соцсетях. Свадьбу со своей возлюбленной Кирилл Андреев-младший сыграл три месяца назад. 

Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»-1

Фото: instagram.com/kirill__andr

Сыну Кирилла Андреева – 19 лет. Он единственный ребенок участника популярного бойз-бенда и его супруги, с которой Андреев 20 лет счастлив в браке.

Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»-3

Фото: instagram.com/kirill__andr

Рассказывая о своей свадьбе, Андреев-младший отметил, что пример родителей в семейной жизни для него очень важен.

«Видя счастливый брак своих любимых родителей, я давно мечтал обрести мою единственную, мою любовь на всю жизнь! И вот я ее обрел».

Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»-5

Фото: instagram.com/kirill__andr

Парень иногда публикует в своем Instagram-аккаунте фото с отцом и матерью.

А как выглядят дети других солистов группы?

У Андрея Григорьева-Апполонова два сына. 

Старшему Ивану – 16 лет, младшему Артемию недавно исполнилось 12.  

Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»-7

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Оба мальчика серьезно занимаются хоккеем. Григорьев-Апполонов рассказывал, что младший сын очень сильно увлечен этим видом спорта и уже играет в первом составе детской школы ЦСКА. И этого результата мальчик добился своим трудом.

Кто-то женился, а кто-то играет в хоккей. Как выглядят дети солистов группы «Иванушки International»-9

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Родители мальчиков развелись в 2019 году после 16 лет совместной жизни. 

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# Звезды # калейдоскоп

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