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Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе?

28 декабря 2019 07:26
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2020 год будет проходить под знаком белой металлической Крысы. Какими блюдами можно задобрить символ грядущего года? Об этом читайте в нашем материале. 

Как известно, крысы неприхотливы, им нужно всего и побольше. Основное правило для праздничного стола в честь 2020 года звучит так: пусть стол ломится от яств. В числе блюд обязательно должен быть хороший кусок мяса. Крысы всеядные, поэтому чем питательнее пища, тем лучше. 

Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе? -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Тёщины Рецепты» 

В качестве гарнира отлично подойдёт картошка, а ещё можно приготовить крупы: рис, гречку, пшено. Порадуют крысу салаты и разные закуски. Кстати, салаты с орехами или закуски с сыром пойдут особенно хорошо. 

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Грызун очень любит сладости, поэтому желательно, чтобы на новогоднем столе присутствовали десерты. В крайнем случае можно просто положить шоколадку или конфеты. А вот со спиртным крысы не дружат. Впрочем, слабоалкогольные напитки не спугнут символ 2020 года. 

Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе? -4

Фото: instagram.com/pp_victoria 

Напоследок стоит упомянуть, что крысы любят хорошую компанию. Поэтому будет здорово, если за новогодним столом удастся собрать друзей и родственников. 

Кстати, недавно мы показывали, как не должен выглядеть праздничный стол. 

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# Новый год # калейдоскоп

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