Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе?

2020 год будет проходить под знаком белой металлической Крысы. Какими блюдами можно задобрить символ грядущего года? Об этом читайте в нашем материале.

Как известно, крысы неприхотливы, им нужно всего и побольше. Основное правило для праздничного стола в честь 2020 года звучит так: пусть стол ломится от яств. В числе блюд обязательно должен быть хороший кусок мяса. Крысы всеядные, поэтому чем питательнее пища, тем лучше.