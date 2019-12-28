Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе?
2020 год будет проходить под знаком белой металлической Крысы. Какими блюдами можно задобрить символ грядущего года? Об этом читайте в нашем материале.
Как известно, крысы неприхотливы, им нужно всего и побольше. Основное правило для праздничного стола в честь 2020 года звучит так: пусть стол ломится от яств. В числе блюд обязательно должен быть хороший кусок мяса. Крысы всеядные, поэтому чем питательнее пища, тем лучше.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Тёщины Рецепты»
В качестве гарнира отлично подойдёт картошка, а ещё можно приготовить крупы: рис, гречку, пшено. Порадуют крысу салаты и разные закуски. Кстати, салаты с орехами или закуски с сыром пойдут особенно хорошо.
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Грызун очень любит сладости, поэтому желательно, чтобы на новогоднем столе присутствовали десерты. В крайнем случае можно просто положить шоколадку или конфеты. А вот со спиртным крысы не дружат. Впрочем, слабоалкогольные напитки не спугнут символ 2020 года.
Фото: instagram.com/pp_victoria
Напоследок стоит упомянуть, что крысы любят хорошую компанию. Поэтому будет здорово, если за новогодним столом удастся собрать друзей и родственников.
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