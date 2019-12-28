Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год?

Новый год уже на носу, поэтому самое время узнать, следует ли опасаться грядущего високосного года.

Давным-давно возникло поверье, что в високосный год, каковым будет и 2020-ый, лучше не вступать в отношения, не регистрировать брак, не начинать строить бизнес. Современные астрологи считают это предрассудками.

По словам астролога Анастасии Паскевич, лишний день в году не должен беспокоить. Если уж чего-то опасаться, так это лунных фаз и движений планет.