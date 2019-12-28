Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год?

Новый год уже на носу, поэтому самое время узнать, следует ли опасаться грядущего високосного года.
Давным-давно возникло поверье, что в високосный год, каковым будет и 2020-ый, лучше не вступать в отношения, не регистрировать брак, не начинать строить бизнес. Современные астрологи считают это предрассудками.
По словам астролога Анастасии Паскевич, лишний день в году не должен беспокоить. Если уж чего-то опасаться, так это лунных фаз и движений планет.
Например, в 2020 году будет период ретроградной Венеры. Она будет возвращаться назад, а вместе с ней и отношения людей в определённой мере будут «отматываться». Поэтому может вновь возникнуть желание притереться к партнёру. В общем, если вступить в брак как раз в это время, то придётся пройти закалку трудностями.
В целом астрологи придерживаются мнения, что грядущий год станет благополучным не только для людей, но и для всей Беларуси.
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