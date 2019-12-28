Прямой эфир

Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год?

28 декабря 2019 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год уже на носу, поэтому самое время узнать, следует ли опасаться грядущего високосного года. 

Давным-давно возникло поверье, что в високосный год, каковым будет и 2020-ый, лучше не вступать в отношения, не регистрировать брак, не начинать строить бизнес. Современные астрологи считают это предрассудками. 

По словам астролога Анастасии Паскевич, лишний день в году не должен беспокоить. Если уж чего-то опасаться, так это лунных фаз и движений планет. 

Астропрогноз на 2020-ый. Чего стоит опасаться в високосный год? -1

Например, в 2020 году будет период ретроградной Венеры. Она будет возвращаться назад, а вместе с ней и отношения людей в определённой мере будут «отматываться». Поэтому может вновь возникнуть желание притереться к партнёру. В общем, если вступить в брак как раз в это время, то придётся пройти закалку трудностями. 

В целом астрологи придерживаются мнения, что грядущий год станет благополучным не только для людей, но и для всей Беларуси.

Подробнее об этом можно узнать здесь

# Новый год # калейдоскоп # Анастасия Паскевич

Другие новости рубрики

Все новости
Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки
27 декабря 2019 14:03

Рождественская традиция. Девушка 13 лет фотографируется с питомцем возле ёлки

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад
27 декабря 2019 13:32

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад

Никогда раньше не опаздывал. Мужчина не успел на самолёт, который потерпел крушение в Казахстане
27 декабря 2019 12:53

Никогда раньше не опаздывал. Мужчина не успел на самолёт, который потерпел крушение в Казахстане