Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад

Пропавший семь лет назад кот по кличке Табс вернулся к семье как раз к Рождеству. Супруги считают, что это праздничное чудо.

Как сообщает Daily Mirror, жители британского острова Шеппи потеряли своего кота в феврале 2013 года. Спустя почти семь лет, 24 декабря 2019 года, случайная прохожая обратила внимание на измождённого кота.