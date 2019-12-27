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Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад

27 декабря 2019 13:32
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Пропавший семь лет назад кот по кличке Табс вернулся к семье как раз к Рождеству. Супруги считают, что это праздничное чудо. 

Как сообщает Daily Mirror, жители британского острова Шеппи потеряли своего кота в феврале 2013 года. Спустя почти семь лет, 24 декабря 2019 года, случайная прохожая обратила внимание на измождённого кота. 

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад -1

Фото: SWNS.COM 

Несколько людей захотели помочь животному. Они обнаружили у него микрочип, благодаря которому удалось найти хозяев. Когда супругам позвонили, они не смогли сдержать слёз. Мужчина сначала подумал, что это какая-то шутка, но, услышав имя кота, поверил. 

Супруги приехали за Табсом и забрали его. Кот выглядел неважно, он был истощён, его шерсть была спутана, тело покрывали раны. Семейная пара поверить не может, что животное не только дожило до 19 лет, но и дождалось встречи с хозяевами. 

Рождественское чудо. Супругам вернули кота, который пропал 7 лет назад -4

Фото: SWNS.COM 

Теперь Табс находится дома и восстанавливает силы. Женщина, которая нашла кота, обрадовалась, что питомец вернулся в семью. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о похожем случае.

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# Человек и животные # калейдоскоп

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