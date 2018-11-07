Назван препятствующий набору веса продукт

Новости США. Орехи не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и препятствуют набору веса.

Как сообщает EurekAlert, проверяя полезность употребления орехов, учёные провели сразу два исследования, чтобы подтвердить свои догадки. В первом случае они хотели убедиться, что в долгосрочной перспективе включение орехов в рацион способствует снижению веса. Во втором случае исследователи проверяли, быстрее ли приходит чувство сытости, и как изменится уровень глюкозы и инсулина в организме человека.

Всего в первом эксперименте приняли участие более 126 тысяч человек. Ни у одного из них в начале исследования не было хронических заболеваний. Сколько лет длился эксперимент – не уточняется, хотя сообщается, что добровольцы заполняли анкеты каждые четыре года.

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По итогам первого исследования учёные выяснили, что ежедневное употребление орехов снижает риск набора веса. Что касается тех, кто всё равно толстел, при ежедневной замене порции мяса/картофеля фри/десерта/чипсов на порцию орехов они набирали вес медленнее, чем теоретически могли бы.

Исследователи отмечают, что люди считают орехи и ореховое масло высококалорийной пищей, поэтому мало их едят. В то же время, гораздо лучше употреблять орехи, чем чипсы или картофель фри.

В рамках другого эксперимента испытуемые попеременно ели орехи и крендели с солью. Оба продукта насыщали, однако после орехов добровольцы чувствовали себя более сытыми. Также выяснилось, что употребление кренделей значительно повышает уровень глюкозы и инсулина в организме человека. Поедание орехов не приводило к такому эффекту.

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Учёные сделали вывод, что орехи не только препятствуют набору веса, но и служат профилактикой диабета, который повышает риск сердечных приступов и инсультов.

Стоит заметить, что во втором эксперименте участвовали всего двадцать женщин и двое мужчин. В связи с этим исследователи признают, что полученные результаты нельзя считать достоверными в отношении мужчин.