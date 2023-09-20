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День HR-менеджера отмечается 20 сентября. Чем ещё известна эта дата?

20 сентября 2023 07:19
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Замечательный профессиональный праздник отмечают ежегодно в третью среду сентября – День специалиста по управлению персоналом, или День HR-менеджера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День HR-менеджера отмечается 20 сентября. Чем ещё известна эта дата?-1

Сегодня HR-менеджером называют сотрудника отдела персонала, который занимается подбором и удержанием работников. Поговорка «Кадры решают все» будет актуальна всегда и везде, а, соответственно, люди, которые могут эффективно искать и удерживать кадры, будут востребованы тем более. Нужно сказать, что специалисты сферы HR уже давно стали важными членами любого коллектива, ведь от них во многом зависит успех всего дела. Востребованность таких профессионалов продолжает расти с каждым годом.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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