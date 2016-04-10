Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается

Все чаще дизайнеры вместо женственых, утонченных силуэтов отдают предпочтение широким плечам и грубой обуви. Одежда в стиле 90-х снова в тренде.

1. Макияж

Еле заметная межресничная стрелка, тушь и немного помады нюд – забудьте! Визажисты в этом году предлагают не просто яркие губы, а практически черные. Особой популярностью пользуется темно-красныи и коричневый – маст-хэв модницы в 90-х. Если эксперимент с цветом губ не по душе, можно нарисовать стрелки. Не стесняйтесь, рисуйте потолще.