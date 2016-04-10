Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается
Все чаще дизайнеры вместо женственых, утонченных силуэтов отдают предпочтение широким плечам и грубой обуви. Одежда в стиле 90-х снова в тренде.
1. Макияж
Еле заметная межресничная стрелка, тушь и немного помады нюд – забудьте! Визажисты в этом году предлагают не просто яркие губы, а практически черные. Особой популярностью пользуется темно-красныи и коричневый – маст-хэв модницы в 90-х. Если эксперимент с цветом губ не по душе, можно нарисовать стрелки. Не стесняйтесь, рисуйте потолще.
2. Прическа
Длинные волосы всегда в тренде. Замысловатые косы – писк сезона 2013 – оставим в прошлом. Нанести немного геля или воска, зачесать волосы назад и вы словно модель, сошедшая с подиума на показе Miu Miu.
Никак не могли решиться на ультракороткую стрижку? Сейчас самое время. Вдохновившись образами Деми Мур и Мари Фредрикссо из дуэта Roxette, на показах известных брендов стали появляться бритоголовые модели.
3. Широкие плечи
В кожаных куртках и пальто, пуловерах и жакетах плечи с каждым сезоном все шире.
4. Джинса
Чем больше джинсы, тем лучше! Вариаций множество: джинсы и джинсовый тренч, джинсовая рубашка и джинсовая мини-юбка, джинсовое платье и джисовый жилет. Не забудьте про старую джинсовую куртку, ту, что с очень широкими плечами. А если там еще и нашивки со значками – цены ей нет.
5. Брюки – клеш
Здесь все очевидно. Главное, чтобы клеш от колена, а не от бедра.
6. Спортивный шик
Кто, как не Рианна знает, как сочетать платье с курткой в спортивном стиле. Смотрим и вдохновляемся.
7. Обувь
Ботинки или босоножки на высокой платформе непременно должны занять свое место в гардеробе модницы.
В создании образа в стиле 90-х главное не уйти во все тяжкие. Достаточно использовать в комплекте один запоминающийся предмет гардероба.
Автор: Наталия Колешко