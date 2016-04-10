Прямой эфир

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается

10 апреля 2016 16:49
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Все чаще дизайнеры вместо женственых, утонченных силуэтов отдают предпочтение широким плечам и грубой обуви. Одежда в стиле 90-х снова в тренде.  

1. Макияж

Еле заметная межресничная стрелка, тушь и немного помады нюд – забудьте! Визажисты в этом году предлагают не просто яркие губы, а практически черные. Особой популярностью пользуется темно-красныи и коричневый – маст-хэв модницы в 90-х. Если эксперимент с цветом губ не по душе, можно нарисовать стрелки. Не стесняйтесь, рисуйте потолще. 

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-1

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-3

2. Прическа

Длинные волосы всегда в тренде. Замысловатые косы – писк сезона 2013 – оставим в прошлом. Нанести немного геля или воска, зачесать волосы назад и вы словно модель, сошедшая с подиума на показе Miu Miu. 

Никак не могли решиться на ультракороткую стрижку? Сейчас самое время. Вдохновившись образами Деми Мур и Мари Фредрикссо из дуэта Roxette, на показах известных брендов стали появляться бритоголовые модели.

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-6


Acne studio

3. Широкие плечи

В кожаных куртках и пальто, пуловерах и жакетах плечи с каждым сезоном все шире. 

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-9


Louis Vuitton

4. Джинса

Чем больше джинсы, тем лучше! Вариаций множество: джинсы и джинсовый тренч, джинсовая рубашка и джинсовая мини-юбка, джинсовое платье и джисовый жилет. Не забудьте про старую джинсовую куртку, ту, что с очень широкими плечами. А если там еще и нашивки со значками – цены ей нет.

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-12


Saint Laurent

5. Брюки – клеш

Здесь все очевидно. Главное, чтобы клеш от колена, а не от бедра.

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-15


Еllery, Rebecca_Minkoff

6. Спортивный шик

Кто, как не Рианна знает, как сочетать платье с курткой в спортивном стиле. Смотрим и вдохновляемся.

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-18


Fenty x Puma

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-20


Gucci

7. Обувь 

Ботинки или босоножки на высокой платформе непременно должны занять свое место в гардеробе модницы.

Джинса, кожа, брюки клеш: мода 90-х возвращается-23


Louis Vuitton

В создании образа в стиле 90-х главное не уйти во все тяжкие. Достаточно использовать в комплекте один запоминающийся предмет гардероба.

Автор: Наталия Колешко

# Фотофакт # калейдоскоп # Мода # Диор

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