Увидели райский сад и древних людей. Что рассказали люди, которые пережили клиническую смерть?

Врачи могут объяснить, что происходит с нашим телом после остановки сердца, но что случается с душой, точно неизвестно. Женщины пережили клиническую смерть и рассказали, есть ли жизнь после жизни. Одна даже захотела быстрее умереть.



Фото: pixabay

Две женщины, которые мельком увидели загробную жизнь, говорят, что теперь они не боятся умереть. Обе уверены, что рай был чудесным местом, сообщает Daily Star.



Фото: Daily Star

«Я была в послеоперационной палате и вдруг почувствовала, что каждая капля крови вытекла из моего тела, а затем ощутила, что мой дух выходит из тела с огромной скоростью. Я посмотрела вниз и увидела свое тело, лежащее на кровати», – так описала смерть Бетти в своем интервью.



Фото: Daily Star

Женщина увидела трех древних людей, которые сказали ей, что она умерла, на что она ответила желанием увидеть свою семью. И душа вмиг вылетела в окно и пошла домой. Там был муж, а она стояла рядом. Бетти беспокоилась, потому что родственники не знали, что она мертва. Женщина вспоминает, что смогла заглянуть в будущее своих детей и узнать, что они проживут счастливую жизнь. Затем она вернулась на больничную койку и вошла в туннель и черное пространство, где почувствовала себя расслаблено и комфортно. В конце туннеля встретился Иисус Христос, который обнял и предупредил Бетти, что ее время еще не пришло.



Фото: pixabay

А после появились три ангела. Бетти рассказывает, что они отвели ее в самый красивый сад, не похожий ни на что на Земле. Ангелы водили женщину по разным планетам, но Иисус все равно велел вернуться на Землю, хотя сама она не хотела этого. Тогда появился Бог. Бетти описала его как самого красивого мужчину, которого она когда-либо видела. Он сказал, что нужно вернуться обратно, после чего Бетти увидела свое тело и вернулась к жизни. Пациентка рассказала историю своему доктору, и он подтвердил, что с медицинской точки зрения она умирала на короткое время. Женщине очень понравилась другая жизнь, и она хочет туда вернуться.



Фото: Daily Star

Вторая дама по имени Джесси рассказала, что пережила клиническую смерть в 31 год после того, как попала в больницу с кровотечением. «Вдалеке я увидела фигуру и узнала в ней одного из моих лучших друзей, который умер два года назад… Я также увидела яркий свет, и тогда я поняла, что это смерть», – сказала она.