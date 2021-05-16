Женщина не смогла смириться с переездом детей к отцу. И её хобби настораживает знакомых

Женщина развелась с мужем и переехала с двумя детьми жить к другому мужчине. Но сын и дочь не смогли привыкнуть к новой семье. Как сообщает The Sun, 42-летняя жительница американского штата Вирджиния Лиз Уотсон в январе 2010 года развелась с мужем. Три года Лиз жила одна вместе с двумя старшими детьми, а затем семья переехала к новому избраннику в другую часть страны.

Фото: MDWfeatures/@mybabybugabo

До 2016 года Уотсон надеялась, что ее сын Дилан и дочь Ашер смогут привыкнуть, но дети продолжали настаивать на том, чтобы вернуться к отцу. Наконец, в июне женщина уступила их просьбам. Однако глубоко внутри себя Лиз так и не смогла их отпустить. «Принятие решения о том, что Дилан и Ашер будут жить со своим отцом, было одним из самых трудных решений, которые я когда-либо принимала. Я словно отдала детей на усыновление. Каждый день я думаю о моментах, которые упустила. Меня это преследует. Это не дает мне уснуть поздно ночью, иногда случаются приступы паники», – рассказала Уотсон.

Фото: MDWfeatures/@mybabybugabo

В декабре того же года женщина нашла способ унять постоянное беспокойство. Американка купила очень реалистичную куклу в виде младенца. За прошедшие годы коллекция Уотсон разрослась до девяти таких кукол. У каждой есть свое имя, все они одеты и для них выделена отдельная комната. В ней находятся детская кроватка, шкаф, пеленальный стол, стеллажи для хранения подгузников, детских туалетных принадлежностей и аксессуаров. «Куклы действительно утешают меня, потому что я связываю их с чувствами, которые я испытывала, будучи матерью двух моих старших детей, когда они были маленькими. Я знаю, что эти куклы не вырастут, их не заберут у меня, развод не повлияет на мою способность заботиться о них. Я знаю, что они никогда не оставят меня», – поделилась чувствами американка.

Фото: MDWfeatures/@mybabybugabo