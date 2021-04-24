Необычное хобби. Вот что мужчина увидел в заброшенном доме

Мужчина нашёл для себя необычное хобби. Он ездит по разным городам и ищет заброшенные дома. Если в дом можно войти, при этом ничего не повредив, парень заглядывает внутрь. Блогер под ником Freaktography активно ведёт соцсети, в которых делится фотографиями и видеозаписями. Своим хобби он занимается с 2012 года, исследуя дома на территории США и Канады.

Фото: twitter.com/Freaktography

У мужчины есть кодекс чести. Он входит в дом, только если там открыты дверь или окно, через которые легко попасть внутрь. Freaktography никогда не разбивает окна и не вышибает двери, чтобы проникнуть в дом.

Фото: twitter.com/Freaktography

На своих страничках блогер выразил готовность мгновенно удалить фото- и видеоматериалы, если с ним свяжется владелец дома. Кроме того, Freaktography никогда ничего не забирает с собой из зданий, которые исследует. Женщина купила 900-летний замок. Просто в детстве она любила там играть

Фото: twitter.com/Freaktography

23 апреля мужчина поделился воспоминаниями о доме, на который обратил внимание ещё в 2015-2016 годах. В тот раз Freaktography заметил старую машину, обветшалость дома и мусор, но лужайка была подстрижена.

Фото: twitter.com/Freaktography

Когда блогер приблизился к дому, из окна выглянула старушка и поздоровалась. Мужчина извинился, рассказал о своём хобби и после милого разговора ушёл.

Фото: instagram.com/freaktography

В 2020 году Freaktography увидел ролик, на кадрах которого был тот самый дом, только теперь он уже был пуст. Авторы видео тоже не стали ничего менять, просто посмотрели и ушли. После этого мужчина захотел лично наведаться в этот дом и хорошенько его изучить.

Фото: instagram.com/freaktography

Дом оказался на удивление чистым и богатым. Несмотря на некоторую неухоженность, выглядел он хорошо. Хозяева оставили мебель, столовые приборы, зеркала, лампы, статуэтки, растения, игрушки и многое другое. Но больше всего Freaktography поразила библиотека с коллекцией книг и пластинками для патефона.

Фото: instagram.com/freaktography

Пользователи соцсетей отметили, что так много вещей пропадает зря. Комментаторы заявили, что хозяевам всего этого следовало бы устроить распродажу, тогда и вещи бы не портились, и сами владельцы смогли бы подзаработать.

Фото: instagram.com/freaktography

Также пользователи с грустью добавили, что человеческая жизнь ужасно быстро заканчивается. Комментаторы предположили, что бывшие хозяева дома потратили много времени и сил, чтобы купить всё это, а теперь оно больше им не нужно.

Фото: instagram.com/freaktography