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«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз

11 июня 2019 07:19
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Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.  

«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим», – написала Светлана Глеб.  

«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз-1

Фото: instagram.com/_nastik._  

Старшая дочь Светланы тоже рассказала о радостном событии в Instagram.  

«Мы её так ждали иииии...... Вчера, 10.06.2019, в нашей семье появилась ещё одна самая прекрасная малышка. Нас всех переполняют эмоции. Это такое счастье. И теперь у меня ДВЕ сестрёнки», – поделилась впечатлениями Анастасия.  

Сам счастливый отец пока что хранит молчание в соцсетях.  

Напомним, первая дочь у Александра Глеба появилась в декабре 2016 года.  

Малышку назвали Александрой – здесь подробнее.  

# Белорусские спортсмены # калейдоскоп # Александр Глеб # Светлана Глеб # Анастасия Губаревич

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