«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз

Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.

«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим», – написала Светлана Глеб.