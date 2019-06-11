«Ещё одна принцесса». Александр Глеб стал отцом во второй раз

Новости Беларуси. Знаменитый белорусский футболист Александр Глеб стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.
«Две дочки хорошо, а три – ещё лучше. Вчера в нашей семье родилась ещё одна принцесса, которую мы с нетерпением ждали и уже очень любим», – написала Светлана Глеб.
Фото: instagram.com/_nastik._
Старшая дочь Светланы тоже рассказала о радостном событии в Instagram.
«Мы её так ждали иииии...... Вчера, 10.06.2019, в нашей семье появилась ещё одна самая прекрасная малышка. Нас всех переполняют эмоции. Это такое счастье. И теперь у меня ДВЕ сестрёнки», – поделилась впечатлениями Анастасия.
Сам счастливый отец пока что хранит молчание в соцсетях.
Напомним, первая дочь у Александра Глеба появилась в декабре 2016 года.
Малышку назвали Александрой – здесь подробнее.