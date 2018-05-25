Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.

Снимок, который исполнительница разместила в Instagram, собрал за два часа более 300 тысяч лайков.

На нежном черно-белом фото мама держит малышку на руках.

Светлана Лобода:

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным.