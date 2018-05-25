Светлана Лобода показала первое фото новорождённой дочери

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях первое фото с новорожденной дочерью.
Снимок, который исполнительница разместила в Instagram, собрал за два часа более 300 тысяч лайков.
На нежном черно-белом фото мама держит малышку на руках.
Светлана Лобода:
Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Напомним, на днях певица во второй раз стала мамой. У старшей дочери Светланы Лободы – семилетней Евы – появилась сестра.
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С пополнением в семье исполнительницу поздравили коллеги и друзья.
Поклонники пожелали здоровья и счастья, а также отметили, что это большая радость быть мамой двух дочек.
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