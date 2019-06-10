«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших

Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.
Портал GoSocial собрал множество мстительных ответов, авторы которых смогли злорадно посмеяться и легче перенести разлуку с бывшим или бывшей.
1. – Привет!
– Нет.
2. – Ты больше не любишь меня.
– Это неправда. Я никогда не любил тебя.
3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?
– Толстовка?
– Чёрная.
– Чёрная?
– Я одалживал тебе.
– Одалживал?
– Да.
– Хмм.
– Ты так раздражаешь.
– Раздражаю?
Фото: instagram.com/shnurovs
4. – Привет.
Проходит неделя.
– Привет, извини, я была в душе. Что такое?
– Неделю?
– Ага. Теперь я абсолютно чистая.
5. – Привет.
– Привет.
– Что случилось?
– Мои стандарты, пока.
6. – Когда я смогу увидеть тебя?
– Когда я опубликую новое фото в Instagram.
7. – Слушай. Я хочу сказать, прости меня за всё, что я сделал. Я был дураком, и я не относился к тебе по достоинству… Я понимаю, теперь я могу тебе не нравится, но я был бы благодарен, если бы мы смогли остаться друзьями. И я скучаю по тебе.
– Ты мне не не нравишься, я не глупышка.
– Правда?
– Нет. Я ненавижу тебя, и, конечно, ты скучаешь по мне, ведь я идеальна. Не пиши мне больше.
8. – Хэй, головастик! Давно не общались.
– Давай продолжать в том же духе.
9. –Привет?
– Привет?
– Я просто думаю, какие номера оставить в телефоне в следующем году.
– Не этот.
– Клёво! Этот я удалю! Счастливого Рождества!