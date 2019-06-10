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«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших

10 июня 2019 14:15
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Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.  

Портал GoSocial собрал множество мстительных ответов, авторы которых смогли злорадно посмеяться и легче перенести разлуку с бывшим или бывшей.  

1. – Привет!  
– Нет.  

2. – Ты больше не любишь меня.  
– Это неправда. Я никогда не любил тебя.  

3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?  
– Толстовка?  
– Чёрная.  
– Чёрная?  
– Я одалживал тебе.  
– Одалживал?  
– Да.  
– Хмм.  
– Ты так раздражаешь.  
– Раздражаю?  

«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших-1

Фото: instagram.com/shnurovs  

4. – Привет.  
Проходит неделя.  
– Привет, извини, я была в душе. Что такое?  
– Неделю?  
– Ага. Теперь я абсолютно чистая.  

5. – Привет.  
– Привет.  
– Что случилось?  
– Мои стандарты, пока.  

6. – Когда я смогу увидеть тебя?  
– Когда я опубликую новое фото в Instagram.  

7. – Слушай. Я хочу сказать, прости меня за всё, что я сделал. Я был дураком, и я не относился к тебе по достоинству… Я понимаю, теперь я могу тебе не нравится, но я был бы благодарен, если бы мы смогли остаться друзьями. И я скучаю по тебе.  
– Ты мне не не нравишься, я не глупышка.  
– Правда?  
– Нет. Я ненавижу тебя, и, конечно, ты скучаешь по мне, ведь я идеальна. Не пиши мне больше.  

8. – Хэй, головастик! Давно не общались.  
– Давай продолжать в том же духе.  

9. –Привет?  
– Привет?  
– Я просто думаю, какие номера оставить в телефоне в следующем году.  
– Не этот.  
– Клёво! Этот я удалю! Счастливого Рождества!  

# Необычное # калейдоскоп

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