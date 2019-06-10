«Я никогда не любил тебя». 9 мстительных ответов от бывших

Часто так случается, что расставание – болезненный процесс. И когда один из пары хочет восстановить отношения, он может получить весьма весёлый ответ.

Портал GoSocial собрал множество мстительных ответов, авторы которых смогли злорадно посмеяться и легче перенести разлуку с бывшим или бывшей.

1. – Привет!

– Нет.

2. – Ты больше не любишь меня.

– Это неправда. Я никогда не любил тебя.

3. – Привет. Моя толстовка всё ещё у тебя?

– Толстовка?

– Чёрная.

– Чёрная?

– Я одалживал тебе.

– Одалживал?

– Да.

– Хмм.

– Ты так раздражаешь.

– Раздражаю?