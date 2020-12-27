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Ещё один подарок года Крысы. Учёные обнаружили устойчивых к ядам грызунов

27 декабря 2020 14:16
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До конца 2020 года остаётся совсем немного. Однако ещё слишком рано говорить, что теперь всё позади. 

Как сообщает Daily Star, в Великобритании за время карантина, связанного с COVID-19, популяция крыс увеличилась примерно на 25%. Однако это оказалось не самым пугающим. 

Ещё один подарок года Крысы. Учёные обнаружили устойчивых к ядам грызунов -1

Фото: pixabay.com 

Учёные выяснили, что 74% крыс обладают устойчивостью к некоторым ядам, а у 20% обнаружены гены, которые делают грызунов сверхустойчивыми ко всем видам ядов, используемых для уничтожения этих животных. 

По мнению экспертов, британцев может спасти холодная зима. Если будет сильный мороз, существенная часть грызунов погибнет. А если морозов не будет, вероятно, людей придётся спасать кошкам. 

Кстати, ранее мы рассказывали про кота, который устроил настоящий переполох. Хитрец выбрался из клетки в ветклинике и активировал сигнализацию – здесь подробнее

# Дикие животные # калейдоскоп

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