Ещё один подарок года Крысы. Учёные обнаружили устойчивых к ядам грызунов

До конца 2020 года остаётся совсем немного. Однако ещё слишком рано говорить, что теперь всё позади.

Как сообщает Daily Star, в Великобритании за время карантина, связанного с COVID-19, популяция крыс увеличилась примерно на 25%. Однако это оказалось не самым пугающим.