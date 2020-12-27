А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол

Новогодние праздники требуют особого меню. Наступающий год Быка рекомендуют встречать без говядины на столе, рассказали в программе «Плюс-минус» .

А вот мясо птицы – то, что нужно, особенно если приготовить ее по уникальному рецепту. Вкусно и просто.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Бык – животное простое, поэтому на новогоднем столе блюда должны быть несложными. Говядину в этом году мы рекомендуем заменить на утку или цыпленка, поэтому на новогодний стол мы будем готовить цыпленка, запеченного с медом, апельсинами и яблоками.

Для этого нам понадобится цыпленок, мед, специи, горчица, масло, апельсин, лимон, яблоко.