А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол

Новогодние праздники требуют особого меню. Наступающий год Быка рекомендуют встречать без говядины на столе, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новогодние праздники требуют особого меню. Наступающий год Быка рекомендуют встречать без говядины на столе, рассказали в программе «Плюс-минус».
А вот мясо птицы – то, что нужно, особенно если приготовить ее по уникальному рецепту. Вкусно и просто.
Советы от шеф-повара.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Бык – животное простое, поэтому на новогоднем столе блюда должны быть несложными. Говядину в этом году мы рекомендуем заменить на утку или цыпленка, поэтому на новогодний стол мы будем готовить цыпленка, запеченного с медом, апельсинами и яблоками.
Для этого нам понадобится цыпленок, мед, специи, горчица, масло, апельсин, лимон, яблоко.
Маринуем цыпленка. Добавляем специи, чеснок и масло. Саму курицу шпигуем апельсином и яблоком.
Разрезаем лимон, выжимаем сок и смешиваем с горчицей.
За 10 минут до готовности блюда достаем, смазываем курицу и допекаем ее.
Выкладываем курицу на листья салата.
Наше блюдо готово. Вкусного вам праздника!