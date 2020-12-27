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А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол

27 декабря 2020 13:23
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Новогодние праздники требуют особого меню. Наступающий год Быка рекомендуют встречать без говядины на столе, рассказали в программе «Плюс-минус».

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-1

А вот мясо птицы – то, что нужно, особенно если приготовить ее по уникальному рецепту. Вкусно и просто.  

Советы от шеф-повара.  

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-4

Вадим Парханович, шеф-повар:  
Бык – животное простое, поэтому на новогоднем столе блюда должны быть несложными. Говядину в этом году мы рекомендуем заменить на утку или цыпленка, поэтому на новогодний стол мы будем готовить цыпленка, запеченного с медом, апельсинами и яблоками.  

Для этого нам понадобится цыпленок, мед, специи, горчица, масло, апельсин, лимон, яблоко.  

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-7

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-9

Маринуем цыпленка. Добавляем специи, чеснок и масло. Саму курицу шпигуем апельсином и яблоком.

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-12

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-14

Разрезаем лимон, выжимаем сок и смешиваем с горчицей.

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-17

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-19

За 10 минут до готовности блюда достаем, смазываем курицу и допекаем ее.

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-22

Выкладываем курицу на листья салата.

А вы знали, что на столе не должно быть блюд из говядины? Готовим курицу по оригинальному рецепту на новогодний стол-25

Наше блюдо готово. Вкусного вам праздника!  

# Рецепты # калейдоскоп # Юлия Самусенко # Вадим Парханович # Фотофакт

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