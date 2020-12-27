Спокойствие или бурлящие эмоции? Как себя будут чувствовать Раки в 2021 году

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Ракам?

Представители четвёртого знака Зодиака обретут в 2021 году небывалое спокойствие. Эмоции не будут бурлить так сильно, как обычно. Это позволит с самого начала принимать решения, основанные на логике, а не на сиюминутных порывах. Что интересно, это относится не только к работе или долгосрочным планам, но даже к отношениям с людьми. Если раньше вы просто прислушивались к интуиции и не понимали, почему кто-то раздражает, а кто-то нравится, то теперь, при желании, сможете разобраться.

Весна попытается бросить Раков в круговорот событий. При должном сопротивлении представители данного знака смогут не поддаться, но надо ли сопротивляться? Если позволить себе некоторые приключения, то они подарят массу новых ощущений и возможностей. Впрочем, совсем терять голову не стоит, важно помнить о возможных последствиях.

Лето выдастся довольно спокойным, на работе не будет завала, можно даже взять отпуск и провести время с родителями или с женой (мужем) и детьми. Открытые для отношений Раки в эти три тёплых месяца повстречают множество интересных людей, но не факт, что среди них окажется тот самый или та самая. Зато будет весело.

Осенью и зимой будет больше событий, а набравшиеся сил Раки почувствуют прилив энергии. И хотя эта пора года не всегда уместна для каких-то свершений, если вам хочется – дерзайте. Можно и ремонт затеять, и в командировку съездить, открыть для себя новое хобби или получше узнать коллег.