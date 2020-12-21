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Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком

21 декабря 2020 11:53
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Кот научился выбираться из клетки и начал носиться по ветклинике. К следующему дню тем же навыком овладела его подруга.

Как сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия», в Новосибирске в ночь на 16 декабря поступил сигнал тревоги из ветеринарной клиники. Сотрудники охранной организации немедленно направились к месту происшествия. Внимательно осмотрев помещение, работники «Гвардии» не обнаружили следов проникновения или попыток взлома.

Связавшись с сотрудником клиники, оперативные дежурные узнали, что в помещении находится смекалистый кот по кличке Василий. На том конце провода пояснили, что пушистый умеет открывать клетку, и посоветовали изучить камеры видеонаблюдения.

Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком-1

Фото: Агентство безопасности «Гвардия» 

Догадка оказалась верной, 6-килограммовый кот, который лечился от инфекционного перитонита, выбрался из клетки и пошёл гулять. Сначала он пообщался с другими животными, а затем решил уединиться в ванной, где и был обнаружен сотрудниками «Гвардии».

Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком-4

Фото: Агентство безопасности «Гвардия» 

На этом история не закончилась. 17 декабря вновь пришёл тревожный сигнал. Но в этот раз виновницей была кошка по кличке Пума, которую Василий, по всей видимости, научил открывать клетку. Работники охранной организации вновь прибыли в ветклинику, убедились, что всё в порядке, и погладили нарушителей за ушами.

Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком-7

Фото: Агентство безопасности «Гвардия» 

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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