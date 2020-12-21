Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком
Кот научился выбираться из клетки и начал носиться по ветклинике. К следующему дню тем же навыком овладела его подруга.
Как сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия», в Новосибирске в ночь на 16 декабря поступил сигнал тревоги из ветеринарной клиники. Сотрудники охранной организации немедленно направились к месту происшествия. Внимательно осмотрев помещение, работники «Гвардии» не обнаружили следов проникновения или попыток взлома.
Связавшись с сотрудником клиники, оперативные дежурные узнали, что в помещении находится смекалистый кот по кличке Василий. На том конце провода пояснили, что пушистый умеет открывать клетку, и посоветовали изучить камеры видеонаблюдения.
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»
Догадка оказалась верной, 6-килограммовый кот, который лечился от инфекционного перитонита, выбрался из клетки и пошёл гулять. Сначала он пообщался с другими животными, а затем решил уединиться в ванной, где и был обнаружен сотрудниками «Гвардии».
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»
На этом история не закончилась. 17 декабря вновь пришёл тревожный сигнал. Но в этот раз виновницей была кошка по кличке Пума, которую Василий, по всей видимости, научил открывать клетку. Работники охранной организации вновь прибыли в ветклинику, убедились, что всё в порядке, и погладили нарушителей за ушами.
Фото: Агентство безопасности «Гвардия»
Кстати, а вы когда-нибудь видели, как сова превращается из ночного ужаса в обаятельную пташку? Взглянуть на процесс трансформации можно здесь.