Кот устроил переполох в ветклинике и был наказан. Его погладили за ушком

Кот научился выбираться из клетки и начал носиться по ветклинике. К следующему дню тем же навыком овладела его подруга.

Как сообщает пресс-служба Агентства безопасности «Гвардия», в Новосибирске в ночь на 16 декабря поступил сигнал тревоги из ветеринарной клиники. Сотрудники охранной организации немедленно направились к месту происшествия. Внимательно осмотрев помещение, работники «Гвардии» не обнаружили следов проникновения или попыток взлома.

Связавшись с сотрудником клиники, оперативные дежурные узнали, что в помещении находится смекалистый кот по кличке Василий. На том конце провода пояснили, что пушистый умеет открывать клетку, и посоветовали изучить камеры видеонаблюдения.