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Женщина подозревала мужа в неверности, но он был невиновен. Это всё проделки маленькой дочки

27 декабря 2020 13:42
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Мужчина рассказал необычную историю, которая произошла в его семье. В ней много драмы, но всё закончилось хорошо.

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Sam_nama, который сам себя характеризует как «геймер средних лет с женой и детьми», попал в неловкую ситуацию. Однажды он не нашёл своё обручальное кольцо.

Супруга мужчины сначала, вероятно, просто нежно назвала мужа «растяпой». Но когда пара не смогла найти кольцо, в воздухе повисло напряжение. Поиски безуспешно продолжались несколько месяцев. Женщина начала подозревать Sam_nama в неверности, потому что не могла представить, как ещё он мог потерять кольцо.

В довершение ко всему сломалась и игровая консоль мужчины. Некоторое время он сам пытался понять, в чём может быть причина, но не смог. Наконец, Sam_nama сдался и отнёс консоль в ремонт. Там с проблемой разобрались мгновенно, после чего мужчина получил отчёт.

«В отсек для чтения дисков был вставлен металлический предмет. За указанную ниже цену мы извлекли предмет и почистили его», – говорилось в документе.

Женщина подозревала мужа в неверности, но он был невиновен. Это всё проделки маленькой дочки -1

Фото: twitter.com/sam_nama 

Мужчина не мог поверить своим глазам. Вместе с консолью он получил своё обручальное кольцо. Sam_nama догадался, что его 2,5-летняя дочь могла принять отсек для чтения дисков за прорезь копилки, в которую нужно бросать монетки.

Добропорядочный супруг пошёл к жене и продемонстрировал ей доказательство своей верности, а также поделился догадками насчёт дочери. Напряжение в воздухе сразу исчезло, и всё снова стало хорошо. После всего случившегося Sam_nama поделился историей в Twitter и поблагодарил людей, которые не только починили его консоль, но и спасли брак.

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая довела своего мужчину до слёз. Однако на месте этого парня хотели бы оказаться многие люди – здесь подробнее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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