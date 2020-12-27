Женщина подозревала мужа в неверности, но он был невиновен. Это всё проделки маленькой дочки

Мужчина рассказал необычную историю, которая произошла в его семье. В ней много драмы, но всё закончилось хорошо.

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Sam_nama, который сам себя характеризует как «геймер средних лет с женой и детьми», попал в неловкую ситуацию. Однажды он не нашёл своё обручальное кольцо.

Супруга мужчины сначала, вероятно, просто нежно назвала мужа «растяпой». Но когда пара не смогла найти кольцо, в воздухе повисло напряжение. Поиски безуспешно продолжались несколько месяцев. Женщина начала подозревать Sam_nama в неверности, потому что не могла представить, как ещё он мог потерять кольцо.

В довершение ко всему сломалась и игровая консоль мужчины. Некоторое время он сам пытался понять, в чём может быть причина, но не смог. Наконец, Sam_nama сдался и отнёс консоль в ремонт. Там с проблемой разобрались мгновенно, после чего мужчина получил отчёт.

«В отсек для чтения дисков был вставлен металлический предмет. За указанную ниже цену мы извлекли предмет и почистили его», – говорилось в документе.