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«Она как мини-борец по сумо». Женщина родила дочь весом почти 6 килограмм и была шокирована

13 октября 2019 12:22
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Женщина родила дочку, чей вес составил около 6 килограмм. Австралийка была в шоке.  

По информации Daily Mail, мама по имени Эмма на 38 неделе беременности родила девочку весом в 5,8 кг. Женщина шутит, что в семье появился «мини-борец по сумо». Малышку назвали Реми.  

Врачи сказали, что средний вес ребенка в стране составляет около 3,5 килограмм, а Реми родилась в два раза тяжелее.  

Родители знали, что у них появится крупный ребенок, но не ожидали, что настолько. Когда Реми было всего 35 недель, то УЗИ показало, что ее вес 4 килограмма, но пара не ожидала, что за три недели дочка так потяжелеет.  

«Она как мини-борец по сумо». Женщина родила дочь весом почти 6 килограмм и была шокирована-1

Фото: Nine Honey

Кстати, старшая дочь супругов родилась весом чуть более 5 килограмм.  

Мама отметила, что «дети просто обожают Реми, которая родилась здоровой, довольной и улыбчивой».  

Сотрудники больницы отметили, что Реми стала самой тяжелой новорожденной, появившейся на свет в учреждении.  

Отец малышки признался, что «вокруг дочки всегда была толпа людей – акушерок, других родителей и посетителей роддома, которые спрашивали о ее размерах, потому что она намного больше всех остальных новорожденных».  

Мама разыграла сыновей и довела их своим поступком до слез (читать далее).  

# Дети # калейдоскоп

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