«Она как мини-борец по сумо». Женщина родила дочь весом почти 6 килограмм и была шокирована

Женщина родила дочку, чей вес составил около 6 килограмм. Австралийка была в шоке.

По информации Daily Mail, мама по имени Эмма на 38 неделе беременности родила девочку весом в 5,8 кг. Женщина шутит, что в семье появился «мини-борец по сумо». Малышку назвали Реми.

Врачи сказали, что средний вес ребенка в стране составляет около 3,5 килограмм, а Реми родилась в два раза тяжелее.

Родители знали, что у них появится крупный ребенок, но не ожидали, что настолько. Когда Реми было всего 35 недель, то УЗИ показало, что ее вес 4 килограмма, но пара не ожидала, что за три недели дочка так потяжелеет.