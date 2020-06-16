Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией

Новости Украины. Супруга Владимира Зеленского находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины, Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».

У пациентки дыхательная недостаточность, однако в настоящее время жена президента Украины не нуждается в дотации кислорода. Елена находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что у супруги Владимира Зеленского был обнаружен коронавирус.