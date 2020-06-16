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Елена Зеленская госпитализирована с двусторонней пневмонией

16 июня 2020 11:18
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Новости Украины. Супруга Владимира Зеленского находится в больнице с двусторонней пневмонией.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины, Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве с диагнозом «двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести».

У пациентки дыхательная недостаточность, однако в настоящее время жена президента Украины не нуждается в дотации кислорода. Елена находится в стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что у супруги Владимира Зеленского был обнаружен коронавирус.

Елена была изолирована от семьи, чтобы не подвергать их опасности – подробнее здесь.

# Коронавирус # калейдоскоп # Елена Зеленская # Владимир Зеленский

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