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Грандиозное шоу Зары и город мастеров: что публиковали гости «Славянского базара» 10 июля (обзор соцсетей)

11 июля 2017 12:50
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Новости Беларуси. 10 июля прошел первый день легендарного и масштабного фестиваля «Славянский базар 2017» в Витебске. В этот солнечный день тысяча жителей города и гостей из разных стран посетили много мероприятий: презентацию  выставочного проекта «Великий Рембрандт. Подлинные шедевры гения. Произведения 1630–1665 годов», «Свадьба западного Полесья», город мастеров и грандиозное шоу Зары в сопровождении Президентского оркестра РБ под управлением Виктора Бабарикина (здесь подробнее).

Также многие смогли поучаствовать в разных активностях: расплатиться  новыми фестивальными деньгами – «васильками», сделать на память фотографии и поучаствовать в фотоконкурсе.

Мы заглянули на страницы посетителей и участников фестиваля, чтобы посмотреть, как встретили первый день «Славянского базара 2017».

Много фотографий и теплых слов мы увидели на страничках посетителей после сольного концерта певицы Зары. 11 июля также планируется насыщенная программа: три выставки в художественном музее, XV Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», спектакль «Джуди», где будут играть Нонна Гришаева, Сергей Марин, Сергей Шустицкий. Завершит вечер выступление Григория Лепса, как артист и его поклонники проведут этот вечер, мы расскажем завтра.

Обзор соцсетей гостей фестивального Витебска за 10 июля:

# Фотофакт # калейдоскоп # Славянский базар в Витебске-2017

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