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Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые

07 апреля 2021 08:48
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Военнослужащий считает очень важным, чтобы его маленькая дочка понимала, как много она для него значит. Даже когда он был в командировке. Мужчина хотел, чтобы девочка знала, что папа всегда думает о ней. Поэтому и разработал план: написать 270 записок, по одной на каждый день его отсутствия, и положить их в ланч-бокс дочери.  

Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

Как сообщает Spotlight, штаб-сержант Филипп Грей из Нью-Йорка отправился на службу на 9 месяцев и составил план перед вылетом из страны. На самом деле, это была идея его жены написать 270 милых заметок для дочери Рози. Филипп не упустил эту возможность. Каждую записку мужчина писал от руки.  

Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

На многих записках Филиппа были даже картинки. Неудивительно, что ему потребовалось около недели. Он писал 30-40 заметок в день, чтобы успеть до отлета.  

Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

Жена Филиппа Кристен добавила:  

«На самом деле, еще до того, как мы поженились, он оставлял мне небольшие записки на кухне или рядом с кроватью. Когда появилась Рози, муж стал делать это еще чаще».  

Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

А Рози поделилась, какие же записки стали ее любимыми: «Всегда улыбайся. Это заставляет улыбаться всех», «Удачного вам дня» и «Люблю тебя».  

А эта душевная история вас точно растрогает, ведь мать встретилась с сыном после 35 лет разлуки – подробнее здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Филипп Грей # Кристен Грей # Рози Грей # Фотофакт

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