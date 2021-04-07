Военный улетел в командировку на девять месяцев и написал записки для своей дочки на каждый день. Только посмотрите, какие они милые

Военнослужащий считает очень важным, чтобы его маленькая дочка понимала, как много она для него значит. Даже когда он был в командировке. Мужчина хотел, чтобы девочка знала, что папа всегда думает о ней. Поэтому и разработал план: написать 270 записок, по одной на каждый день его отсутствия, и положить их в ланч-бокс дочери.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

Как сообщает Spotlight, штаб-сержант Филипп Грей из Нью-Йорка отправился на службу на 9 месяцев и составил план перед вылетом из страны. На самом деле, это была идея его жены написать 270 милых заметок для дочери Рози. Филипп не упустил эту возможность. Каждую записку мужчина писал от руки.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

На многих записках Филиппа были даже картинки. Неудивительно, что ему потребовалось около недели. Он писал 30-40 заметок в день, чтобы успеть до отлета.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show

Жена Филиппа Кристен добавила: «На самом деле, еще до того, как мы поженились, он оставлял мне небольшие записки на кухне или рядом с кроватью. Когда появилась Рози, муж стал делать это еще чаще».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Kelly Clarkson Show