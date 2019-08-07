Экстремальная гонка «BISON RACE» в Логойске: самые сложные препятствия и как к участию допускают даже детей?

Под Логойском завершилась одна из самых громких гонок сезона «Bison Race». В соревнованиях традиционно приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Украины, Польши и Германии. «Bison Race» – первая в Беларуси гонка с препятствиями, которая проводится с 2015 года, принять участие в ней могут даже дети. В этом году на старт вышли свыше 2000 участников. Гости программы Утро. Студия хорошего настроения» – участник соревнований «Bison Race» – Роман Католиков и участник соревнований «Bison Race» – Антон Ситкевич. Что представляли собой препятствия? Антон Ситкевич, участник соревнований «Bison Race»:

На сегодняшний день препятствия разделяются на препятствия и преграды. Преграды – это несложные элементы, это перелезть через невысокую стену 1,5-2 м, что-то в таком формате.

Препятствия – это уже технически сложные препятствия, которые требуют и техники, и навыков, и силы. Это могут быть длинные рукоходы, какая-то нижняя навеска, где задействованы канаты, цепи, боксерские мешки, переправы через реку или просто переправы по тросу. А если ты не можешь этого сделать? Роман Католиков, участник соревнований «Bison Race»:

Есть у нас разделение на элиту. Это те спортсмены, которые имеют право на ошибку. Если они не проходят препятствие, то они теряют браслетик, и, соответственно, получают дисквалификацию. Для тех, кто не готов бежать в элите, есть замена. Не можешь пройти, делаешь штрафное упражнение: 30 берпи, потому что это тоже очень тяжело. За время гонки, к примеру, некоторые могут сделать, начиная от 120 и заканчивая до 400 берпи за всю гонку.

Что такое берпи? Роман Католиков:

Это военное упражнение: прыгаешь, отжимаешься, упор лежа, встаешь и делаешь хлопок над головой. Антон Ситкевич:

На самом деле, это очень сложное упражнение и лучше пройти препятствия, чем сделать берпи. А можно все препятствия заменить на берпи? Антон Ситкевич:

Есть все равно препятствия, которые обязательны к выполнению – это переноска мешка, бег с мешком. Я думаю, что, в принципе, любой может выполнить.

Какое самое сложное препятствие, которое существует в забеге? Антон Ситкевич:

На сегодняшний день на «Bison Race» есть препятствие, которое называется «Черная вдова» и вторую гонку подряд она забирает в свои сети очень много соперников. Это верхняя навеска, которая скомбинирована из нескольких этапов, все завязано на руки, прохождение именно на руках и последний элемент – это три шестигранника, на которых ты висишь на руках, и при помощи раскачки ты должен перепрыгнуть на следующие шестигранники и в конце ударить по колоколу. Они забирают все силы.

Есть ли ограничения по здоровью для участия в «Bison Race»? Антон Ситкевич:

Гипертоники, люди, у которых проблемы с сердцем. Дистанция проходится на высоком пульсе, поэтому однозначно у тех, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, тому не стоит даже пробовать эти соревнования. Человек должен быть абсолютно здоровым. Какие там дистанции? Роман Католиков:

На «Bison Race» есть несколько дистанций. Обычно в первый день проводится спринт – это порядка 5 км, 20-25 препятствий сосредоточено на этих 5 км. На второй день это более длинная дистанция от 10 до 13 км, порядка 40-50 препятствий. Для новичков есть открытый забег для тех, кто хочет себя попробовать, боится, недостаточно подготовлен. Там прохождение препятствий необязательно. Все люди, которые хотят поучаствовать, потрогать и попытаться, при этом боятся делать берпи. Женщины тоже могут принять участие в этом забеге? Роман Католиков:

Да, есть у нас крепкие девушки, которые бегут наравне, причем наравне не с теми мужчинами, которые посередине, а с элитой.