Шок такой, что трудно дышать. Какой запомнили Аллу Вербер
Шестого августа не стало Аллы Вербер. Фэшн-директор ЦУМа Москвы умерла от инфаркта на итальянском курорте. Об этом сообщил ее друг и журналист Олег Шаран. Новость о смерти стала настоящим шоком для многих. Звезды не смогли не почтить память Аллы в соцсетях.
Пресс-служба ЦУМ Москва:
Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной.
Александр Васильев
Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев вспомнил Аллу Вербер как женщину-праздник. Он написал об особенной энергии этой женщины, о том, что мир моды будет носить траур.
«Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины».
Маша Федорова
Фото: instagram.com/mashavoguerussia
Главный редактор Vogue Russia написала в своем Instagram-аккаунте о шоке, который испытывает от новости о смерти Аллы Вербер.
«Запомню ее такой. Королевй. Матерью. Другом. Светлым, солнечным, душевным. Широкой души. Невероятной энергетики. Красоты. Самоиронии».
Маша Федорова назвала Аллу Вербер царицей и поблагодарила за уроки добра и любви к жизни.
Алена Долецкая
Фото: instagram.com/alionadol
Экс-редактор Vogue Russia опубликовала в своем аккаунте не только фото с добрыми словами об Алле Вербер. Алена Долецкая поделилась с подписчиками видео с участием Аллы, в котором она делится мыслями. Писательница подписала видеозапись призывом вспомнить голос великой Аллы Вербер.
«Потеря близкого друга и по-настоящему масштабного человека невыносимо тяжела».
Ксения Собчак
Фото: instagram.com//xenia_sobchak
Ксения Собчак в своем посте, посвященном Алле Вербер, написала, что в России ушла целая эпоха фешн-бизнеса. Ксения назвала Аллу трудягой, профессионалом и ярчайшей женщиной.
«She is a “character” говорили про тебя люди из индустрии моды по всему миру. И кажется, что все это не может быть правдой и завтра ты хитро улыбнешься...»
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Любовь Успенская поделилась эмоциями со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала, что видела Аллу Вербер свежей и радостной за пару дней до смерти.
«Она могла ещё прожить очень много счастливых дней, но сегодня я узнала, что она умерла. Это безумно ужасная новость для меня. Я не могу передать словами, как я скорблю и как мне сложно в это поверить. Мой добрый и преданный друг, ты навсегда останешься в моем сердце и в моей памяти».
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров написал объемный пост о теплых отношениях с Аллой Вербер, рассказал о том, какой она была блестящей женщиной, как любила жизнь и «смеялась больше, громче и звонче всех». Киркоров рассказал, что все любили спросить фешн-совет у Аллы Вербер, а она щедро ими делилась.
«Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века нашей с тобой дружбы… В это НЕВОЗМОЖНО поверить…Я плачу, горько плачу…»
Валерия
Фото: instagram.com/valeriya
Певица Валерия опубликовала фото с Аллой Вербер и, не сдерживая эмоций, поделилась своим шоком от новости о смерти. Валерия отметила душевность, гостеприимность и жизнерадостность Аллы Вербер.
Алла Вербер была вице-президентом Mercury и фэшн-директором ЦУМа и ДЛТ в Москве. Она присоединилась к Mercury в 1995 году и с тех пор не сдавала позиции. Она исполняла мечту: сделать компанию Mercury, ЦУМ и ДЛТ лидерами на рынке, а также стандартом качества для любителей и ценителей моды.