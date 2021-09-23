Настоящий Дед Мороз и Зубная фея. Психолог рассказал, почему нельзя лгать детям

Вопрос «Настоящий ли Дед Мороз?» заставляет вашу кровь стыть в жилах, а от фразы «Ты никогда не умрешь, верно?» сердце бьется быстрее? Как сообщает The Sun, дети умеют ставить родителей в тупик острыми и зачастую трудными для ответа вопросами. Некоторые говорят, что «правду трудно проглотить», но иногда кажется, что добиться правды еще сложнее.

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Психолог This Morning Эмма Кенни сказала, что чаще всего стоит делать. «У родителей, которые регулярно лгут своим детям, дети сами начинают лгать. Так что все очень просто. Если вы постоянно используете ложь во благо или защитную ложь, то ваши дети сделают так же», – объясняет Эмма.

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С учетом того, что дети проводят так много времени в интернете, появляются фильтры, изменяющие реальность, психолог говорит, что для родителей как никогда важно, чтобы все было основано на реальности. Смерть

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Как бы тяжело это ни было, родителям рекомендуют быть правдивыми в отношении смерти. Эмма Кенни:

Простительно, когда родители говорят, что кролик пошел играть в парк с другими кроликами. Но это не совсем правильный способ сказать о смерти. Чем раньше вы поможете детям понять, что такое смерть, тем лучше для них.

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Вредно говорить, что родители будут рядом вечно, если ребенок спросит, умрут ли они когда-нибудь. Часто желание родителей защитить своего ребенка может на самом деле помешать ему справиться с такими сложными эмоциями, как боль и горе. «Я работала с детьми с ужасными проблемами. Они боялись садиться в самолеты, потому что искренне думали, что мертвые люди находятся в небе. Или они хотели подняться в небо, чтобы забрать папу, потому что он сейчас там. Однако намного лучше понимать, что папы нет в небе, он ушел из жизни». Развод и раздельное проживание

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Одной из самых сложных проблем для родителей в общении с детьми может быть разрыв отношений супругов. В этих случаях психолог рекомендует придерживаться реальности и сопротивляться любому желанию обвинять кого-либо. Чем больше вы пытаетесь переложить вину на другого родителя, тем больше вреда наносите обеим сторонам. Дети вырастают и сами принимают решения о том, что, по их мнению, произошло. Также важно быть ясным и избегать непреднамеренного смущения ребенка, пытаясь смягчить удар.

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По мнению эксперта, с детьми нужно говорить, когда они могут это понять. Но нельзя сказать: «Мама и папа все еще любят друг друга, но мы не собираемся жить вместе», потому что это сильно сбивает их с толку. Это должно быть что-то конкретное. Детям нужно сказать: «Мы не собираемся снова быть вместе, но нам так повезло, что у нас есть ты». «Невинная ложь»

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Конечно, нет ничего плохого в небольшой невинной лжи, верно? Это не так. Психолог предупреждает, что дети сообразительны, и их инстинкты подскажут, когда кто-то будет лгать. Эмма вспоминает, что когда в детстве ей захотелось купить электрогитару, мать сказала ей, что они распроданы по всей Великобритании.

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«Даже будучи ребенком в девять лет, это не имело смысла», – говорит женщина. – «Лучше сказать ребенку: «Я не могу себе этого позволить, тебе придется подождать, нужно набраться терпения». Однако следует различать, когда речь заходит о невинной лжи, которая избавляет людей от боли в определенных обстоятельствах, когда ничего нельзя сделать. Издевательства

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Если ваш ребенок причастен к издевательствам как жертва или зачинщик, то защитный инстинкт родителей очень легко срабатывает. Но психолог считает, что отступление и попытка взглянуть на ситуацию более объективно могут быть намного лучше для вашего ребенка в долгосрочной перспективе.

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«Мы все хотим черно-белого сценария, в котором ребенок, которого мы воспитали, прав, а ребенок, который вредит, нет. Когда вы действительно понимаете это, очень часто возникают серые зоны, и речь идет о принятии ответственности и подотчетности. Так что нет смысла защищать своего ребенка от всех трудностей, когда вы знаете, что некоторые поступки были неправильными. Если вы лжете, потому что это их защищает, вы преподаете очень негативный урок». «Жизнь будет идеальной» и другая ложь во благо

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Стремясь оградить детей от вреда, родители могут рискнуть оставить их плохо подготовленными к реальному миру. «Когда мы учим детей, что, например, они никогда не ошибаются, их жизнь будет идеальной, что проблема в другом ребенке, наша жизнь определенно лучше, чем у других, то причиняем им вред», – говорит Эмма Кенни.

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Пример, который использует психолог, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, заключается в том, что ребенок должен был проиграть соревнование, и вместо того, чтобы родителю признать, что его ребенок не был лучшим в тот день, он утверждает, что судья был предвзят или учителю нравится другой.

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