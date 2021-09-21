Как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19»? Гайд

Новости Беларуси. Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября. Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось.

Кристина Сущеня: Билеты куплены, тест сдан, но на этом еще не все. Чтобы пересечь границу с Российской Федерацией, необходимо установить приложение «Путешествую без COVID-19».

Открываем приложение, выбираем страну прибытия – тут же нам указывают, где можно сдать поблизости ПЦР-тест, и как только мы его сдадим, тест нужно добавить (отсканировать QR-код) в это приложение.

Только таким образом мы сможем пересечь границу с Россией. Также тут нужно указать информацию о вакцинации.