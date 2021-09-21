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Как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19»? Гайд

21 сентября 2021 18:48
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Новости Беларуси. Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 сентября вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, развернутого в Москве. Впервые это анонсировали лидеры двух стран по результатам встречи в Кремле 9 сентября. Полеты в Беларусь после периода локдауна возобновились ровно год назад. Их число постепенно увеличивалось.

Как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19»? Гайд-1

Кристина Сущеня:
Билеты куплены, тест сдан, но на этом еще не все. Чтобы пересечь границу с Российской Федерацией, необходимо установить приложение «Путешествую без COVID-19».

Как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19»? Гайд-4

Открываем приложение, выбираем страну прибытия – тут же нам указывают, где можно сдать поблизости ПЦР-тест, и как только мы его сдадим, тест нужно добавить (отсканировать QR-код) в это приложение.

Только таким образом мы сможем пересечь границу с Россией. Также тут нужно указать информацию о вакцинации.

Как пользоваться приложением «Путешествую без COVID-19»? Гайд-7

Последняя вкладка в приложении – профиль, где можно проследить за всеми отсканированными документами и после можно уже спокойно готовиться к полету.

# Путешествия # общество # Кристина Сущеня # Фотофакт

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