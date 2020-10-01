Ей 72 и она занимается моделингом. Вдохновляющие истории белорусов, для которых возраст не помеха

В свои 72 Радмила легка на подъем. Сидеть на лавочке и собирать новости – не про нее. Свое утро дама начинает с зарядки, теплой воды и комплекса витаминов. Стиль ЗОЖ и дыхательную гимнастику привили дети, и сама не заметила, как сбросила 15 лишних кило, отказалась от мяса и сахара и стала звездой фотосессий.

Радмила Панфилова:

Я дышу диафрагмой, животом дышу. Сразу, конечно, это очень тяжело, потому что голова начинает болеть. Это надо делать постепенно. Это очень полезное дыхание. На завтрак у меня яйцо с огурчиком. Нужно кушать сало, сливочное масло, жирную рыбу, пью чай каркадэ, люблю травяные чаи.

«Pretty Woman» уверена, душу нужно питать любимым делом. Ходит на семинары по оздоровлению, моделинг в центре долголетия, путешествует и обожает театр. Эффект налицо. Хотя все начиналось с родителей и имени. Радмила – милая радость. Она и ведет по жизни, хотя живет наша героиня не только для себя.

Радмила Панфилова:

Помогаем пенсионерам, больным детям. Витамины, если нужно, оборудование, коляски покупали инвалидам.

Евгений Федорович также человек с большим сердцем и ради своих подопечных готов на все. Социальному работнику Фрунзенского района уже 77. Но прятаться во время пандемии не стал. Да, и некогда, ведь в его помощи нуждаются 12 пожилых людей, многие с инвалидностью. Заслуженный учитель Любовь Михайловна – одна из них. Ждет своего сопровождающего, как родственника в гости. Лекарства принесет и разведет, как тучи, очереди в поликлинике.

Любовь Беляк:

Он придет домой, он и плиту помоет, и купит мне лучшее, ездит в Ждановичи, чтобы подешевле купить. Голова кружится, я иду, он поручни прикрепил, я держусь то за дверь, то за поручни. Я не думала, что я буду такая старая. В свой отпуск целый месяц он возил меня и говорит, носик закрывай, командует, чтобы я не простыла.

Все болячки Евгений Федорович рубит на корню, а также не дает заскучать. Воспитывали его дедушка с бабушкой, поэтому к старикам у него особое трепетное отношение. Именно они говорили: «Внучок, смотри, чтобы нам за тебя не было стыдно». И военная закалка, и гиревой спорт сделали свое дело. Наш герой во всех смыслах супермен.

Евгений Шишпоренок, социальный работник:

Я с детства был влюблен в физическую мощь, я читал книжки про русских богатырей. В присутствии толпы народа на стадионе «Трактор» 100 кг поставил, я опять подошел, правда честно скажу, трудновато, но я запросто толкнул. Мне зарядки хватает, надо потаскать, покатать, поднять. За день у меня, как правило, было 4 человека.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Вам, наверное, говорили: «Дедушка, ну, отдохни». Евгений Шишпоренок:

У меня внучок еще выше деда – 194 см, а ему только 16 лет, он мной восхищен. У меня дома на стенке висят все медали. Визиты Евгения Шишпоренка не ради галочки, а с максимальной пользой и добром. Если нужно на процедуры, встанет в 5 утра. Помогает и жена, Алевтина Николаевна, как секретарь, записывает просьбы по телефону и всегда старается передать кусочек шарлотки или супчик. Любовь Беляк:

У него 100 рубашек, но он носит мою любимую. Как я познакомилась 5 лет назад, она уже старенькая, в большую клетку, иногда он другие надевает. Евгений Шишпоренок:

Прежде всего, мне радостно то, что я людям помогаю.

На благородном посту Евгений Федорович уже 5 лет и уходить не собирается. Быть постоянно в движении – про героев нашего сюжета. 70+ у них только по паспорту, а в душе все 25. Они радуются жизни, и она дарит им молодость и силы. Любовь Беляк:

Он мне поет «Ах, какая женщина» и я плачу, думаю, что я такая красивая, а он мне поет, внушил мне, что я красивая. Это человек необычной души. Я не знаю, если бы я его не встретила на пути, я бы уже зачахла давно.