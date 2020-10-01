«Сулугуни с тмином, чесноком и морковью». Белоруска рассказывает, как делает сыры из козьего молока

Анастасия Макеева, корреспондент:

Молочные реки – сырные берега. Проведем один день вместе с сыроваром.

Как к вам косуля попала? Наталья Машкова, сыровар:

Принесли люди, нашли ее в лесу. Вес ее был где-то 1 кг 200 г и пила она козье молочко. Вот выросла девчонка, вот ей 4 месяца.

Звон колокольчиков, как на альпийских лугах. У семьи Машковых 20-ка стройных козочек, собака Найда и экзотический зоопарк прямо во дворе. Неранодушные люди по-другому не могут. Наталья Машкова:

Нашел ее муж, когда ехал с другом, она лежала в кювете. Люди помогли собрать на коляску, потому что коляска дорогая. Специально по ее размерам заказывали в Киеве.

Все спасенные. Лиса, которая не хочет выходить, привезена из Минска. Люди не могли содержать ее.

Это сегодня день сыровара расписан между выпасами-дойками-прививками. Но если бы кто-то сказал, что благополучную жизнь в столице Наталья променяет на деревню, не поверила бы. Пока однажды с мужем не поняла, что в городе они только зарабатывают и тратят. Из замкнутого круга вырвались с детьми на малую Родину и ни разу не пожалели. Наталья Машкова:

С самого нуля мы покупали каждую козочку. Это вот простые козы. Они лохматые такие, как были раньше у бабушек. Качество молока очень сильно зависит от здоровья животных. Порода важна. И от нубийских коз шикарное молоко для сыроварения, и от зааненских, и от альпийских – все породы хороши.

Подъем в 7 утра, крепкий кофе и морозильный ларь, как следствие подвигов. По хозяйству справляются своими силами, а вот колдовать над сырами помогает чудо-техника. В таком агрегате из 60 литров козьего молока выходит 6-7 кг сулугуни, чечила, рикотты и других сортов. Кулинарная книжка хозяюшки растет ни по дням, а по часам. Брала уроки на YouTube и у белорусских коллег. Теперь знает толк в заквасках и ферментах.

Наталья Машкова:

Здесь водяная рубашка, которая греет сам чан и подогревает молоко, мешалка специальная, которая мешает, не давая прогореть, и вымешивает в дальнейшем зерно. Это бесконечный процесс, потому что как только ты сделал сыр, ты один солишь, второй достаешь.

Потом ложится на обсушку и там же дальше каждодневное переворачивание, уход и чистка сыра, если он покрылся плесенью.

К труду «козьей маме» не привыкать. За ее плечами 9 специальностей: от швеи, маляра, оператора ЭВМ до пчеловода. Почти, как Максим Горький. Сыроварение также проверило на прочность. Схалтурить, когда кипит одна операция за другой, просто невозможно. Иначе – потеряешь все до последней капли.

Наталья Машкова:

Перед дойкой, моется вымя каждой козы. Летом это проще с одной стороны, ты выгнал на поле и не надо кормить, зимой – это сено в кормушке, постоянно вода, уход.

Зато результат в радость. Жирность сыров – 58%, а усваивается они на все 99, вместе с полезными для организма витаминами и аминокислотами. Оттого спрос на экопродукт растет с каждым днем.

Наталья Машкова:

В прошлом году к осени мы пожинали первые плоды, смогли купить какую-то покупку уже из «козьих» денег. Анастасия Макеева:

Кто-то из зарубежных пробовал ваш сыр? Наталья Машкова:

Из Германии приезжали. Анастасия Макеева:

Что сказали? Наталья Машкова:

Очень понравился. Они уезжали с нашими кремом и сыром. Крем на основе козьего жира для лица и тела.

Анастасия Макеева:

Как эффект? Наталья Машкова:

Я не пользуюсь ничем больше. Козий жир, который входит в состав крема, питает хорошо и быстро. Анастасия Макеева:

Маску посоветуете нашим зрителям из козьего молока? Наталья Машкова:

Очень хорошо умываться, замораживать кубики сыворотки и протирать. И хоть белорусы молодые в сыроделии, поклонников у наших мастеров немало. Причем, по одному и тому же рецепту у разных поваров получится свой фирменный вкус. В топовой линейке несоленые сорта и нежнейшая рикотта. От дегустации не удержалась и наша съемочная группа. Наталья Машкова:

Не надо колбаса даже, просто расплавил и ешь! Сулугуни с тмином, чесноком и морковью, немножко куркумы. Это семена пажитника – это из семейства бобовых. Анастасия Макеева:

Такой привкус, как ореховый.

Наталья Машкова:

Сладкие сыры в основном делают на Пасху. У нас как-то так принято. Анастасия Макеева:

А с чем делаете? Наталья Машкова:

Это и какао, и шоколад, кокос. Анастасия Макеева:

Не поправляются на таком сыре? Наталья Машкова:

На сыре нет, большую беду приносит хлеб. Двор Машковых всегда полон гостей, и связано это не только со сливочным вкусом, но и с зоотерапией.

Анастасия Макеева:

Коза – умное животное? Наталья Машкова:

Да, они открывают все запоры. К нам приезжают люди на посещение и всегда что-нибудь такое происходит. Например, женщина, погладив козла, сказала, что никогда мужа называть козлом больше не будет, а когда спросили ее почему, она ответила: «Не достоин».