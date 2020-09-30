Ракам нужно хорошо отдохнуть, а Весов ждёт успех. Гороскоп на октябрь

Нам всегда хочется узнать, что ждет нас впереди. Звезды обещают, что Овнов ждет продвижение по карьерной лестнице, а Львы будут чувствовать постоянный прилив сил. Посмотрите, каким октябрь будет для вашего знака Зодиака.

Овен

Октябрь обещает быть плодотворным для Овнов, в этом месяце вам могут поступить новые интересные предложения, а также возможно продвижение по карьерной лестнице. Работы будет много, но не забывайте о семье и друзьях, вам может понадобиться их поддержка. Следите за своим эмоциональным состоянием, возможны перепады настроения.

Телец

Первую неделю месяца Тельцы, скорее всего, будут пропадать на работе. Незаконченные дела будут отнимать много времени. Во второй половине месяца ритм жизни будет не таким напряженным. Не забывайте об отдыхе (можно запланировать поездку в санаторий или на море), иначе эмоционально выгорите. Также в октябре у Тельцов будет возможность познакомиться со своей второй половинкой.

Близнецы

Близнецам в октябре предстоит познакомиться со многими влиятельными людьми, которые в будущем помогут решить проблемы. Октябрь – благоприятное время для старта новых проектов, но ваше домашнее окружение будет постоянно требовать внимания. Чтобы не довести ситуацию до конфликтов, постарайтесь распланировать свое время.

Рак

Ракам в октябре необходимо хорошо отдохнуть, чтобы в дальнейшем принимать правильные решения. Не спорьте с домочадцами, рискуете совсем испортить отношения. Если хотите избежать конфликтов, то не будьте слишком горды, научитесь идти на уступки. В конце месяца могут обостриться хронические заболевания.

Лев

Львы в этом месяце будут чувствовать постоянный прилив сил. Благодаря этому вас ждет карьерный успех и улучшение финансового положения. Но не забывайте о своем здоровье, долгая работа может негативно сказаться на вашем состоянии. Не беритесь за все дела сразу, лучше сконцентрируйтесь на чем-то одном.

Дева

В начале октября одинокие представители этого знака могут рассчитывать на встречу со своей второй половиной, это хорошее время для начала отношений. Вторая половина месяца будет очень насыщенной, не уходите с головой в работу, потому что рискуете подорвать здоровье. Не делайте спонтанных покупок, планируйте финансы, иначе можете оказаться в долгах.

Весы

Весов ожидает успех на работе. Все проекты, за которые вы беретесь, будут весьма успешны. Это хороший период для устройства на новую работу и заключения договоров. Дома у Весов все тоже спокойно. Ваша дипломатичность поможет выйти из любой сложной ситуации. Если планируете поездку, то будьте аккуратнее, возможны травмы.

Скорпион

Для Скорпионов октябрь – достаточно сложное время, вас ждет много препятствий, которые отнимут силы. Объективно оценивайте свои возможности, при принятии важных решений лучше посоветуйтесь с авторитетными людьми. Не начинайте новые проекты, лучше доведите до конца старые. Позаботьтесь об укреплении иммунитета, потому что работа отнимет много энергии.

Прогноз для всех знаков Зодиака. Каким будет год белой металлической Крысы?

Стрелец

В начале месяца стрельцы будут себя отлично чувствовать. Вам захочется перемен, поэтому можете поэкспериментировать с имиджем. К середине месяца рутинные дела повлияют на ваше настроение, но не впадайте в депрессию, иначе испортите отношения с коллегами на работе. В конце месяца могут возникнуть проблемы со здоровьем, поэтому не откладывайте поход к специалисту.

Козерог

В октябре Козероги будут постоянно отстаивать свою позицию, поэтому возможны конфликты на работе и дома. Планируйте поездки и встречи, это улучшит ваше настроение. Находите время для отдыха, потому что во второй половине месяца может произойти эмоциональное выгорание.

Водолей

У Водолеев октябрь пройдет очень спокойно. У вас буде время для рассуждений и принятия взвешенных решений. Улучшится ваше финансовое положение, на работе ждет успех. Мелкие неприятности не смогут выбить вас из колеи, поэтому не отчаивайтесь, если что-то получится не с первого раза.

Рыбы

Рыбы в этом месяце будут чувствовать себя очень уставшими. Рутинные дела отнимают у вас много сил и энергии. Постарайтесь проводить больше времени с друзьями и близкими. Кстати, не забывайте следить за питанием, потому что диеты могут негативно сказаться на вашем здоровье.