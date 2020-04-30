Его точно видел каждый. Мальчик из рекламы Kinder вырос и теперь выглядит так

Любимый шоколад детства многих всегда украшало фото ребенка. Оба мальчика уже давно выросли, а один из них даже стал настоящей звездой в Instagram.

Как изменился известный ребенок, и чем он занимается сейчас.

Парня из рекламы шоколада Kinder зовут Джош Бейтсон. Ему 26 лет. Он родом из Великобритании.