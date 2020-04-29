Найти золотую монету среди копилок. Изумительно хитрая головоломка для самых внимательных

Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям.
Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок, сообщает Daily Mail.
Новая головоломка бросает вызов самым внимательным зрителям.
Необходимо найти золотую монету, которая спрятана на картинке со множеством копилок, сообщает Daily Mail.
НАЙДИТЕ МОНЕТКУФото: Daily Mail
Изображение создано британским брендом Raisin и выглядит как небольшие копилки розового цвета, расположенные одна на одной. Конечно, пространство для поиска ограничено, но найти клад не так просто, как кажется на первый взгляд.
Только самые внимательные смогут найти монетку – стоит сосредоточиться на пространствах между копилками.
ПОДСКАЗКА: обратите внимание на правую часть изображения снизу.
В среднем требуется 3 минуты, чтобы решить эти головоломки. Сможете быстрее? (смотрите здесь).
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Фото: Daily Mail