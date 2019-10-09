Ефремов: «Пьяным меня никто не видел, и дебоширить не собираюсь»

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Одна из издержек Вашей профессии – это известность. Вас, наверняка, узнают.

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Белорусы – народ очень тактичный. Никто не подходит ко мне и не говорит: «Ну-ка прикинься, мужик». Нет, все или улыбаются, и я понимаю, что узнали. Или подходят, благодарят за спектакль, за кино благодарят. Нет, по этому поводу у меня никаких проблем нет.