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Ефремов: «Пьяным меня никто не видел, и дебоширить не собираюсь»

09 октября 2019 12:24
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Одна из издержек Вашей профессии – это известность. Вас, наверняка, узнают.

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Белорусы – народ очень тактичный. Никто не подходит ко мне и не говорит: «Ну-ка прикинься, мужик». Нет, все или улыбаются, и я понимаю, что узнали. Или подходят, благодарят за спектакль, за кино благодарят. Нет, по этому поводу у меня никаких проблем нет.

Поскольку в частной жизни я достаточно скромный человек, то в газетные репортажи не попадаю и, надеюсь, не попаду. Пьяным меня никто не видел, и дебоширить я не собираюсь.

# Режиссер # калейдоскоп # Александр Ефремов

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