Ефремов про «Движение вверх»: «Для сплочения российской нации такого рода фильмы значат очень много»

Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:

Я смотрю картины россиян в последнее время. Как их не троллят, но они снимают кино типа «Движение вверх». Поразительно!

Вот типа этой картины, где русский человек представлен человеком не таким, каким внушают на Западе о нём представление, а он предстаёт человеком, способным достичь любой цели, способным, благородным. Способным собраться и сделать не ради самого себя.

И я понимаю, что для сплочения российской нации такого рода фильмы значили и значат очень много. И я верю, что в нашей стране искусство может быть способным для того, чтобы помогать государству строить это государство.