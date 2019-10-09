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Ефремов про «Движение вверх»: «Для сплочения российской нации такого рода фильмы значат очень много»

09 октября 2019 12:20
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Режиссёр высказал своё мнение в программе «В людях».

Александр Ефремов, режиссёр театра и кино, народный артист Беларуси:
Я смотрю картины россиян в последнее время. Как их не троллят, но они снимают кино типа «Движение вверх». Поразительно!

Вот типа этой картины, где русский человек представлен человеком не таким, каким внушают на Западе о нём представление, а он предстаёт человеком, способным достичь любой цели, способным, благородным. Способным собраться и сделать не ради самого себя.

И я понимаю, что для сплочения российской нации такого рода фильмы значили и значат очень много. И я верю, что в нашей стране искусство может быть способным для того, чтобы помогать государству строить это государство.

Ефремов про «Движение вверх»: «Для сплочения российской нации такого рода фильмы значат очень много»-1

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Вот Вы говорите о российских картинах: там ведь настолько продуманный с идеологической точки зрения государственный заказ.

Александр Ефремов:
Да не было никакого государственного заказа! Продюсер блестящий! Который понял и оценил. И режиссёр, который осознал, что он делает не агитку, а он делает глубокую картину о человеке, который способен преодолеть всё для того, чтобы достичь цели.

# Кино # калейдоскоп # Александр Ефремов

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