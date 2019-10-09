Хотите погрузиться в мир детства? Показываем уникальные куклы из Советского Союза

Погрузиться в мир детства предлагает уникальная выставка «Кукольные истории».

Александр Головин, заведующий сектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Изначально кукла не была игрушкой, это было больше обрядовое или ритуальное приспособление. Куклы-мотанки, глиняные и деревянные куклы всегда были символом славянской игрушки.

Столетиями куклы создавались вручную, но фабричное производство сделало их доступными для многих.

Александр Головин:

Первый полимерный материал, который позволил массово выпускать и производить игрушки, – целлулоид. Например, эта неваляшка, но материал достаточно пожароопасен и из него эти куклы недолго производили.

Позже кукол стали делать из резины и пластика, например этот – самый крохотный пупс массового производства размером с ладошку.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Вот это кукла Наташа – самая высокая в Советском Союзе. Ее рост – 76 см. Еще 40 лет назад она была большой редкостью, поэтому поиграть с ней мечтала любая советская школьница.

Были и исключения. Познакомьтесь с Изабеллой, родом из 60-ых.

Александр Головин:

Куклы-невесты в 80-90-ые годы были очень популярным подарком на свадьбу. Их очень часто можно было увидеть на капоте либо на крыше автомобиля. Эта традиция, которая кажется нам немного странной, появилась еще в славянские времена, когда делали куклу-оберег в виде невесты и цепляли к свадебной повозке.

А в этой части экспозиции объемные диорамы представляют сцены из сюжетов известных сказок. Техника изготовления кукол – разнообразная. «Курочка ряба» – пример текстильной куклы, «Колобок» – чердачной.

Александр Головин:

Ее искусственно состаривают: варят в кофе, добавляют разные специи, спустя много лет, эти игрушки хранят аромат. По легенде, на чердаке над кофейной фабрикой такая игрушка и была обнаружена.