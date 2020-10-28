Эффективнее всего жилеты и куртки со светоотражающими элементами. Как стать заметнее для водителей в тёмное время суток

Один из распространенных видов ДТП – наезд на пешехода. И немалая часть таких происшествий происходит по вине пеших участников дорожного движения. Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Связано это с игнорированием элементарных правил поведения на проезжей части. Это переход дороги в неустановленном месте, выход на запрещающий сигнал светофора, неожиданное появление на дороге из-за сооружений, деревьев, транспортных средств, а также движение по краю проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Наиболее уязвимая категория участников дорожного движения – дети, поэтому жизненно важно, чтобы ребенок был хорошо заметен в сумерках. В этом помогут световозвращающие элементы – фликеры. Покупая продукцию со светоотражателями, убедитесь в ее качестве и эффективности. Как? Достаточно знать: цвет светоотражателя не должен быть насыщенным. Виктория Царук:

Световозвращатель должен быть бело-серого либо ярко-лимонного цвета, чтобы соответствовать требованиям стандарта. Нанесенные на фликер рисунки, надписи закрывают часть световозвращающего материала, снижая его эффективность, поэтому лучше приобретать фликеры без каких-либо изображений.

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Темнеет уже намного раньше. В вечернее время суток водителям тяжелее заметить пешехода, не говоря уже о детях, перебегающих дорогу. Проведем эксперимент «дети на дороге глазами водителя».

В ходе эксперимента выяснили, эффективнее всего жилеты и куртки со светоотражающими элементами. Полоски крупные, их хорошо видно. Хуже – фликеры или брелоки. Маленькие и не очень надежные. Но все же, это не так плохо, как полное отсутствие световозвращающего элемента.

Виктория Царук:

Светоотражатель следует прикрепить так, чтобы он был виден со всех сторон. Лучше всего использовать сразу два или больше фликеров одновременно и с правой, и с левой стороны.

Пешеход или велосипедист, на верхней одежде которого закреплен такой элемент, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, при дальнем – за 400. Без фликера видимость сокращается в несколько раз. Особенно если прохожий одет в темную одежду. В этом случае даже на хорошо освещенной дороге он будет заметен лишь на расстоянии 25-40 метров.

Таня Маргалик:

Мне купили эту куртку для того, чтобы, если я иду в темное время, она освещалась и не попасть в аварию. Эвелина Севковская:

Я обычно одежду с фликерами не покупаю, но всегда, когда хожу с сумочками, рюкзаками у меня всегда есть фликеры или какие-то фонарики.