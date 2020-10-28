Прямой эфир

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак

28 октября 2020 07:18
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тыква (60 г), рис (50 г), масло сливочное (50 г), сливки (150 г), сахарная пудра, рикотта (100 г), яблоко (1 шт), корица (3 г) и мёд (10 г).

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -1

Разогреваем воду в сотейнике.

Нарезаем тыкву средним кубиком. Отправляем её на сковородку и обжариваем на сливочном масле.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -4

Пока тыква обжаривается, забрасываем рис в сотейник и варим его до готовности. Добавляем немного соли и сахара.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -7

Тыкву немного обжарили, добавляем сливки и продолжаем её тушить на слабом огне.

Чистим яблоко и нарезаем его средними дольками.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -10

В другой сотейник добавляем сливочное масло, корицу, сахарную пудру и забрасываем яблоки. Обжариваем яблоки до полуготовности.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -13

Тыква сварилась и теперь её перебиваем блендером. Перебитую тыкву со сливками добавляем к рису. Ставим на единичку и дальше продолжаем варить.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -16

Наша каша готова, перекладываем её в тарелку, сверху выкладываем наши яблоки – всё это поливаем сливочным маслом с яблок. Добавляем сыр рикотту и в конце поливаем мёдом.

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -19

Приятного аппетита!

Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак -22

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

В тыквенной каше очень много витаминов и хорошо её употреблять на завтрак, т. к. она даёт заряд бодрости на весь день.

Яблоки лучше выбирать зелёные, т. к. в них соотношение кислоты и сладости равноценно.

В эту кашу можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты – всё, что вам нравится.

Существует мнение то, что мёд хранится не больше одного года, но это ошибочное мнение. При правильном хранении он может потерять немного вкусовые качества, но полезные свойства остаются теми же.

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Завтрак

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