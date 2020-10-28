Тыквенная каша с рикоттой. Готовим полезный завтрак

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

В тыквенной каше очень много витаминов и хорошо её употреблять на завтрак, т. к. она даёт заряд бодрости на весь день.

Яблоки лучше выбирать зелёные, т. к. в них соотношение кислоты и сладости равноценно.

В эту кашу можно добавить орехи, цукаты, сухофрукты – всё, что вам нравится.

Существует мнение то, что мёд хранится не больше одного года, но это ошибочное мнение. При правильном хранении он может потерять немного вкусовые качества, но полезные свойства остаются теми же.