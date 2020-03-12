«Что дальше?» Актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

Американский актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом Хэнкс рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Тома, у него с женой была определённая слабость, словно они простыли. Принимая во внимание обстановку в мире, супруги решили проверить себя на наличие коронавируса. Проверка подтвердила опасения актёра.

«Что дальше? У представителей здравоохранения есть инструкции, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем сдавать анализы, нас будут изучать и изолируют на столько, сколько потребуется», – объяснил свои намерения Том.