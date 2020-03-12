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«Что дальше?» Актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

12 марта 2020 06:35
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Американский актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом Хэнкс рассказал на своей странице в Instagram. 

По словам Тома, у него с женой была определённая слабость, словно они простыли. Принимая во внимание обстановку в мире, супруги решили проверить себя на наличие коронавируса. Проверка подтвердила опасения актёра. 

«Что дальше? У представителей здравоохранения есть инструкции, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем сдавать анализы, нас будут изучать и изолируют на столько, сколько потребуется», – объяснил свои намерения Том. 

«Что дальше?» Актёр Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом-1

Фото: instagram.com/tomhanks 

Актёр и его жена стали первыми знаменитостями, которые заразились коронавирусом. Фанаты выразили свою поддержку Тому и его супруге, а также заверили, что они точно справятся с этой болезнью. 

Стоит отметить, что актёр сумел вовремя заметить у себя коронавирус, потому что знал симптомы.

Какие меры предосторожности нужно принимать, и кто находится в группе риска, – читайте здесь

# Звезды

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