Мужчина уничтожил 126-летнюю статую при попытке сделать селфи

Новости Португалии. Резонансное происшествие в Лиссабоне. Мужчина разбил статую португальского короля Себастьяна I при попытке сделать удачное селфи.

Мужчина забрался на основание монумента и нечаянно опрокинул его.

Нарушитель порядка попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. Он предстанет перед судом.

Статуя размером с ребенка изображает короля Себастьяна I с грустным взглядом. Король держит щит и меч в руках. Она находится у самого входа в здание вокзала между двумя арками в форме подковы. Статуя была изготовлена в 1890 году и находилась под защитой государства.



Зачем люди делают селфи? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Вот, например, американский подросток Хью на протяжении 7 лет делал селфи-портреты, чтобы смонтировать видеоролик. Всего 1,5 минуты понадобится зрителю, чтобы проследить, как 12-летний мальчик превращается в мужчину.