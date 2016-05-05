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Мужчина уничтожил 126-летнюю статую при попытке сделать селфи

05 мая 2016 13:58
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Новости Португалии. Резонансное происшествие в Лиссабоне. Мужчина разбил статую португальского короля Себастьяна I при попытке сделать удачное селфи.

Мужчина забрался на основание монумента и нечаянно опрокинул его. 

Нарушитель порядка попытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией. Он предстанет перед судом.

Статуя размером с ребенка изображает короля Себастьяна I с грустным взглядом. Король держит щит и меч в руках. Она находится у самого входа в здание вокзала между двумя арками в форме подковы. Статуя была изготовлена в 1890 году и находилась под защитой государства.

Зачем люди делают селфи? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Вот, например, американский подросток Хью на протяжении 7 лет делал селфи-портреты, чтобы смонтировать видеоролик. Всего 1,5 минуты понадобится зрителю, чтобы проследить, как 12-летний мальчик превращается в мужчину.

Как это происходило? Что из этого вышло – смотрите здесь.

# калейдоскоп # Селфи

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