Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон опровергла слухи о своей беременности
Новости США. «Я сыта по горло», – заявила Дженнифер Энистон в открытом письме, опубликованном в The Huffington Post. Актриса устала от постоянного обсуждения в прессе ее внешнего вида и сплетен о беременности.
Дженнифер Энистон, актриса:
Хочу начать с того, что я не беременна. Я сыта по горло этими испытующими взглядами и обсуждением женского тела,
которое прикрывают словом «журналистика». Каждый день мы с мужем находимся под преследованием папарацци, агрессивных фотографов, которые готовы пойти на что угодно, чтобы получить снимки. Огромное количество ресурсов тратится на то, чтобы выяснить, беременна я или нет. А ведь столько событий происходит вокруг в мире: массовые расстрелы, лесные пожары, подготовка к выборам, – так может «журналистам» обратить свое внимание на это?
Последняя волна информации о беременности Энистон прошла на прошлой неделе: папарацци сфотографировали Джен на пляже с заметно округлившимся животом.
Фото. Скандальное фото лета-2016
Дженнифер Энистон:
Я возмущена тем, что съеденный в обед гамбургер привел к тому, что все заговорили о моей беременности, а друзья, коллеги и незнакомые люди начали меня поздравлять, увидев в СМИ фотографии, сделанные с неудачного ракурса.
Также актриса отметила, что, если в один прекрасный день они с мужем, актером Джастином Теру, захотят стать родителями, пресса об этом узнает от нее.
Дженнифер Энистон:
Я могу когда-нибудь стать матерью. Если это произойдет, то первой, от кого вы это узнаете, буду я.
Фото. Джастин Теру и Дженнифер Энистон
И будет это, кстати, по их обоюдному желанию, а не из-за того, что она боится выглядеть в глазах общества «неполноценной».
Дженнифер Энистон:
Считается, что если женщина живет в браке без детей, то она несчастлива и неполноценна. Так поймите же - мы полноценны в паре или без, с ребенком или без него.
Только нам для себя решать, что такое «долго и счастливо».
Стоит отметить, что раньше актриса никогда не комментировала публикации в прессе о себе.