Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон опровергла слухи о своей беременности

Новости США. «Я сыта по горло», – заявила Дженнифер Энистон в открытом письме, опубликованном в The Huffington Post. Актриса устала от постоянного обсуждения в прессе ее внешнего вида и сплетен о беременности.

Дженнифер Энистон, актриса:

Хочу начать с того, что я не беременна. Я сыта по горло этими испытующими взглядами и обсуждением женского тела,

которое прикрывают словом «журналистика». Каждый день мы с мужем находимся под преследованием папарацци, агрессивных фотографов, которые готовы пойти на что угодно, чтобы получить снимки. Огромное количество ресурсов тратится на то, чтобы выяснить, беременна я или нет. А ведь столько событий происходит вокруг в мире: массовые расстрелы, лесные пожары, подготовка к выборам, – так может «журналистам» обратить свое внимание на это?

Последняя волна информации о беременности Энистон прошла на прошлой неделе: папарацци сфотографировали Джен на пляже с заметно округлившимся животом.