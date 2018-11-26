Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство

Новости России. Фотограф из Екатеринбурга встретил на улице девушку, которая как две капли воды похожа на Меган Маркл. Снимки девушки фотограф Владислав Бурнашев опубликовал в Instagram.

Фото: instagram.com/vladislav_burnashev

Девушку автор фото встретил, когда проводил опрос на улицах города. «Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?»

Комментаторы единогласно ответили, что незнакомка очень похожа на герцогиню. Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила «У них даже родинки почти на одном месте»,

Фото: instagram.com/vladislav_burnashev

«Вообще одно лицо», «Форма носа, пухлость губ те же».