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Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство

26 ноября 2018 13:48
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Новости России. Фотограф из Екатеринбурга встретил на улице девушку, которая как две капли воды похожа на Меган Маркл.

Снимки девушки фотограф Владислав Бурнашев опубликовал в Instagram.

Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство -1

Фото: instagram.com/vladislav_burnashev

Девушку автор фото встретил, когда проводил опрос на улицах города.

«Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?»

Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство -4

Комментаторы единогласно ответили, что незнакомка очень похожа на герцогиню.

Меган Маркл надела необычное кольцо и снова нарушила королевские правила

«У них даже родинки почти на одном месте»,

Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство -7

Фото: instagram.com/vladislav_burnashev

«Вообще одно лицо»,

«Форма носа, пухлость губ те же».

Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство -10

Меган Маркл и принц Гарри сыграли свадьбу в мае нынешнего года. Следующей весной пара станет родителями первенца.

Федук, Патрисия Каас и Николай II. Показываем минчан, которые похожи на знаменитостей (смотрите здесь).

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Фотофакт

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