Двойник Меган Маркл живёт в Екатеринбурге: фотодоказательство

Новости России. Фотограф из Екатеринбурга встретил на улице девушку, которая как две капли воды похожа на Меган Маркл.
Снимки девушки фотограф Владислав Бурнашев опубликовал в Instagram.
Новости России. Фотограф из Екатеринбурга встретил на улице девушку, которая как две капли воды похожа на Меган Маркл.
Снимки девушки фотограф Владислав Бурнашев опубликовал в Instagram.
Фото: instagram.com/vladislav_burnashev
Девушку автор фото встретил, когда проводил опрос на улицах города.
«Снимал опрос на улицах Екатеринбурга. И уже при монтаже обнаружил, что одна из опрошенных похожа на Меган Маркл, супругу принца Гарри, бывшую американскую актрису и фотомодель. Как считаете, есть сходство?»
Комментаторы единогласно ответили, что незнакомка очень похожа на герцогиню.
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Фото: instagram.com/vladislav_burnashev
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