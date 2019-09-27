Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет
Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram.
Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры с профессиональных фотосессий. Девушка учится в школе с театральным уклоном и имеет массу увлечений.
Фото: instagram.com/mariannagazmanova
Пользователей Instagram восхитили кадры Марианны. Фанаты считают, что девушку ждет большое модельное будущее. Другие же отметили сходство девушки с ее мамой Мариной Муравьевой-Газмановой.
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Фото: instagram.com/mariannagazmanova
Фото: instagram.com/mariannagazmanova
Фото: instagram.com/mariannagazmanova