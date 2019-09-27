Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет

Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram.

Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры с профессиональных фотосессий. Девушка учится в школе с театральным уклоном и имеет массу увлечений.