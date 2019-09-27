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Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет

27 сентября 2019 11:49
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Марианне Газмановой 15 лет и она активно ведет свой блог в Instagram.  

Дочь Олега Газманова мечтает стать моделью, поэтому в ее аккаунтах в соцсетях опубликованы кадры с профессиональных фотосессий. Девушка учится в школе с театральным уклоном и имеет массу увлечений.  

Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет-1

Фото: instagram.com/mariannagazmanova 

Пользователей Instagram восхитили кадры Марианны. Фанаты считают, что девушку ждет большое модельное будущее. Другие же отметили сходство девушки с ее мамой Мариной Муравьевой-Газмановой.  

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей – здесь подробнее.   

Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет-4

Фото: instagram.com/mariannagazmanova

Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет-6

Фото: instagram.com/mariannagazmanova

Посмотрите, как выглядит дочь Олега Газманова. Ей всего 15 лет-8

Фото: instagram.com/mariannagazmanova

# Звезды # калейдоскоп # Олег Газманов # Марианна Газманова

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