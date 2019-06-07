Два белоруса едут в Бразилию искать индейцев Пирахан: «Мы не такие счастливые, как они. Они не являются рабами времени»

В апреле два белорусских программиста сделали громкое заявление: едут в Южную Америку. Массовики-затейники из ІТ-компании попытались привлечь к проекту спонсоров и союзников. Презентация, которую можно увидеть в Сети, характеризует путешественников, как парней нетривиальных и весёлых.

Николай Бузук: Книжки у меня дочка читает сейчас. Я тоже с ней читаю, и она одобрила поездку. Она тоже натолкнулась на обезьян, как вы говорите, диких. И мы подумали: дикие обезьяны бегают и мы там – органично. И мы поняли: Беларусь – друг Бразилии, Бразилия – друг Беларуси. Надо ехать.

Или какие-то книги вас подтолкнули на эту идею?

Николай Бузук, велопутешественник: Я всегда осознаю только в конце пути все идеи. Она ещё не пройдена. Везде можно всё найти: сейчас есть Интернет, мы – свободная страна.

У кого из вас первому пришла в голову такая сумасшедшая идея – отправиться в Бразилию, где не только много индейцев, но и много диких обезьян? Как нашли эту точку на карте?

Вы едете в дикое место, да ещё и на велосипедах. Сможете среди опавших лиан проехать?

Николай Бузук:

Сможем. Где не проедем, там проплывём.

Александр Хотяшов, велопутешественник:

Просто мы не любим обычный матрасный отдых – скажем так, в отеле лежать и матрасить. Нам больше интересен хардкор. Хардкор будет обязательно, я это гарантирую.

Как вы готовитесь к поездке?

Александр Хотяшов:

Мы планируем спать в палатке, еду везти с собой. Естественно, если будут какие-то кафешки, будем закупаться у них. Связи там нет. Чуть что, там есть люди, которые живут возле дороги – там фазенды бразильские. Так что, чуть что, скорее всего, они нас спасут.

Как вы собираетесь общаться с индейцами Пирахан?

Николай Бузук:

Язык очень важен. Он и есть у всех какой-то – жесты, мимика. Английского я вот, например, не знаю. Путешествую в разных странах. И его мало кто знает. В Бразилии его никто не знает.

Я играю на губной гармошке, умею петь хорошо. Я тоже эстрадник, и мне не нужен язык. Язык – он только мешает тебе иногда. Тебе вот говорят, например, нехорошее слово, а ты улыбаешься. Это важно. И ты говоришь: спасибо. А он не понимает «спасибо». Но ты можешь ему спасибо показать, объяснить. Вот как в Китае. В Китае сложно – на эмоции люди реагируют. Если неправильная эмоция, накажут тебя.