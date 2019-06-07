Два белоруса едут в Бразилию искать индейцев Пирахан: «Мы не такие счастливые, как они. Они не являются рабами времени»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – велопутешественники – Николай Бузук и Александр Хотяшов.
В апреле два белорусских программиста сделали громкое заявление: едут в Южную Америку. Массовики-затейники из ІТ-компании попытались привлечь к проекту спонсоров и союзников. Презентация, которую можно увидеть в Сети, характеризует путешественников, как парней нетривиальных и весёлых.
У кого из вас первому пришла в голову такая сумасшедшая идея – отправиться в Бразилию, где не только много индейцев, но и много диких обезьян? Как нашли эту точку на карте?
Николай Бузук, велопутешественник:
Я всегда осознаю только в конце пути все идеи. Она ещё не пройдена. Везде можно всё найти: сейчас есть Интернет, мы – свободная страна.
Или какие-то книги вас подтолкнули на эту идею?
Николай Бузук:
Книжки у меня дочка читает сейчас. Я тоже с ней читаю, и она одобрила поездку. Она тоже натолкнулась на обезьян, как вы говорите, диких. И мы подумали: дикие обезьяны бегают и мы там – органично. И мы поняли: Беларусь – друг Бразилии, Бразилия – друг Беларуси. Надо ехать.
Вы едете в дикое место, да ещё и на велосипедах. Сможете среди опавших лиан проехать?
Николай Бузук:
Сможем. Где не проедем, там проплывём.
Александр Хотяшов, велопутешественник:
Просто мы не любим обычный матрасный отдых – скажем так, в отеле лежать и матрасить. Нам больше интересен хардкор. Хардкор будет обязательно, я это гарантирую.
Как вы готовитесь к поездке?
Александр Хотяшов:
Мы планируем спать в палатке, еду везти с собой. Естественно, если будут какие-то кафешки, будем закупаться у них. Связи там нет. Чуть что, там есть люди, которые живут возле дороги – там фазенды бразильские. Так что, чуть что, скорее всего, они нас спасут.
Как вы собираетесь общаться с индейцами Пирахан?
Николай Бузук:
Язык очень важен. Он и есть у всех какой-то – жесты, мимика. Английского я вот, например, не знаю. Путешествую в разных странах. И его мало кто знает. В Бразилии его никто не знает.
Я играю на губной гармошке, умею петь хорошо. Я тоже эстрадник, и мне не нужен язык. Язык – он только мешает тебе иногда. Тебе вот говорят, например, нехорошее слово, а ты улыбаешься. Это важно. И ты говоришь: спасибо. А он не понимает «спасибо». Но ты можешь ему спасибо показать, объяснить. Вот как в Китае. В Китае сложно – на эмоции люди реагируют. Если неправильная эмоция, накажут тебя.
Индейцы Пирахан живут в прошлом, застыли – ходят в набедренных повязках, охотятся с помощью стрел и луков, соблюдают древние обычаи?
Николай Бузук:
Застыли.
Александр Хотяшов:
Насколько я знаю, у них там немного развита торговля. Они занимаются собирательством, и всё-таки, они контактируют с внешним миром. Скорее всего, торговцы едут и собирают у них орехи и обменивают на предметы первой необходимости. Мы смотрели фильм – есть фильм про Пирахан. И они все ходят – не прямо там прикрываются листочками, а там нормальная сшитая одежда. Но естественно, их обряды, обычаи остались в аутентичном состоянии.
Вы не боитесь, что они окажутся агрессивными?
Николай Бузук:
Нет, они очень дружелюбные. И очень важен тот факт: мы сейчас допускаем нотку иронии относительно Пирахан. Мне так показалось. А это очень важно. Мы всегда едем, и я всегда ищу центры цивилизации, где люди живут более счастливо, чем мы. И где им интереснее, где они не являются рабами времени. Они по два часа спят в день, они пошли покушать, пошли – рыбку словили, и всё. Так будем и мы какое-то время. Но мы не такие счастливые, как они.
Не почувствуете ли вы себя через какое-то время чуждыми их цивилизации?
Александр Хотяшов:
Мы мне планируем там долго оставаться. Мы планируем там побыть дней пять. С ними пожить, посмотреть их быт. Естественно, мы планируем стать им друзьями. То есть у нас изначально позитивный настрой к ним. Поэтому мы не планируем нанести какой-то вред. И если они будут относиться к нам, как к врагам, то естественно, мы уйдём с их территории и не будем настаивать.
С одной стороны, вы усложняете путешествие, добираясь до места на велосипедах. С другой стороны – упрощаете.
Александр Хотяшов:
Мы не планируем тащить с собой велосипеды. Поищем лодку, на которой мы доплывём до их поселения. А велосипеды планируем купить непосредственно в Манаусе.
Готовы ли вы к опасностям – анаконды, инфекции и прочее?
Александр Хотяшов:
Мы планируем сделать прививки. Но там есть малярия. И насколько я знаю, от неё прививок действенных особо нет. Там есть какое-то лекарство. Я так понял, обезболивающее. Естественно, мы его купим, и будем стараться не использовать его. По поводу насекомых – там есть их стандартные репелленты.
Когда начинается ваше путешествие?
Александр Хотяшов:
4 сентября.