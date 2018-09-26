Душевно погуляли. Саша Немо снял на видео закат на берегу Минского моря

Новости Беларуси. В Беларусь пришла осенняя погода, поэтому вспоминать лето остается только по теплым видео.

На своей странице в Instagram певец Саша Немо опубликовал ролик, который он снял на берегу Минского моря в середине сентября с помощью квадрокоптера. Видео исполнитель смонтировал сам.

Вместе с артистом на берегу стоит его дочка.

На кадрах можно увидеть закат над Минским морем, пляжи, на которых отдыхают люди, и пролеты над водной гладью водоема.

Саша Немо:

Душевно погуляли... Хорошо, что в багажнике был коптер и мне удалось немного полетать вокруг всей этой красоты... Простите за грубый монтаж (все впопыхах, в телефоне, на коленках). Мне просто захотелось поделиться вчерашним чудесным закатом.