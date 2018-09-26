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Душевно погуляли. Саша Немо снял на видео закат на берегу Минского моря

26 сентября 2018 11:06
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла осенняя погода, поэтому вспоминать лето остается только по теплым видео.

На своей странице в Instagram певец Саша Немо опубликовал ролик, который он снял на берегу Минского моря в середине сентября с помощью квадрокоптера. Видео исполнитель смонтировал сам.

Вместе с артистом на берегу стоит его дочка.

На кадрах можно увидеть закат над Минским морем, пляжи, на которых отдыхают люди, и пролеты над водной гладью водоема.

Саша Немо:
Душевно погуляли... Хорошо, что в багажнике был коптер и мне удалось немного полетать вокруг всей этой красоты... Простите за грубый монтаж (все впопыхах, в телефоне, на коленках). Мне просто захотелось поделиться вчерашним чудесным закатом.

Душевно погуляли. Саша Немо снял на видео закат на берегу Минского моря-1

Фото: instagram.com/sashanemo

Подписчики оценили творчество артиста.

«Самое клевое место»,

«Закат, вода, завораживает вид»,

«Хорошо, когда есть коптер».

Саша Немо периодически делится на своей странице роликами. Например, на одном из них он при помощи квадрокоптера облетел зубра на трассе М1.

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# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Саша НЕМО # Фотофакт

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