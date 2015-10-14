Певец Саша Немо: Самое главное для женщины - атмосфера в семье!

Говорят, что особенно у мальчиков тесная связь с матерью. Чему тебя научила твоя мама?

Саша Немо:

У меня вообще такая неординарная ситуация. Потому что я считаю, что у меня не одна мама. Родная мама - она из близняшек и мы одно время жили одной большой семьей в Слониме. И обе мамы работали на фабрике художественных изделий. Одна мама - в первую смену. Вторая - во вторую. И так получается, что, когда я писал песню «Мама», я писал ее не для одного человека. Все свои выступления и праздники, которые связаны с женщинами, для меня раздваивается на двух прекрасных женщин - на двух мам.

Какой должна быть мама? Какими качествами она должна обладать?

Саша Немо:

Мне кажется, что мама в своих детях, в первую очередь, должна видеть равноправного собеседника, члена семьи. Приучать к тому, что они тоже имеют право на свое мнение, свои желания. Должно быть спокойно и корректно. Естественно, природа отдает всё остальное. Мама - это руки, это запах. Это всё настолько близко и тесно, что невозможно передать словами на более глубоком уровне.

Мама выращивает зерно. Оно прорастает и насколько много будет света этому росточку уделяться, сколько много будет внимания, - все как в самой природе… Я считаю, что идеальная мама просто не должна работать! Она должна быть мамой!