Лунный календарь на 17 мая: не берём в долг и не смотрим в зеркало

17 мая – 15-ый лунный день, полнолуние.

Постарайтесь сохранять спокойствие в отношении с окружающими: малейшая размолвка может перерасти в крупный конфликт.

Все важные дела лучше отложить. Рекомендуют активно отдохнуть: заняться спортом или просто прогуляться на природе.

Вспомните, что вам снилось в ночь на 17 мая – в сновидении может быть символически отображена существующая проблема, возможно, есть и подсказка, как её решить.

Будьте осторожны с любыми режущими предметами: велика вероятность получить серьёзную травму.

Не берите в долг – лишитесь денежной удачи, и не давайте взаймы – не вернут.

Вечером 17 мая не смотрите долго в зеркало – к потере красоты.