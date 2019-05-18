Лунный календарь на 17 мая: не берём в долг и не смотрим в зеркало

17 мая – 15-ый лунный день, полнолуние.
Постарайтесь сохранять спокойствие в отношении с окружающими: малейшая размолвка может перерасти в крупный конфликт.
Все важные дела лучше отложить. Рекомендуют активно отдохнуть: заняться спортом или просто прогуляться на природе.
Вспомните, что вам снилось в ночь на 17 мая – в сновидении может быть символически отображена существующая проблема, возможно, есть и подсказка, как её решить.
Будьте осторожны с любыми режущими предметами: велика вероятность получить серьёзную травму.
Не берите в долг – лишитесь денежной удачи, и не давайте взаймы – не вернут.
Вечером 17 мая не смотрите долго в зеркало – к потере красоты.