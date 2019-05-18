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Лунный календарь на 17 мая: не берём в долг и не смотрим в зеркало

18 мая 2019 14:54
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17 мая – 15-ый лунный день, полнолуние.

Постарайтесь сохранять спокойствие в отношении с окружающими: малейшая размолвка может перерасти в крупный конфликт.

Все важные дела лучше отложить. Рекомендуют активно отдохнуть: заняться спортом или просто прогуляться на природе.

Вспомните, что вам снилось в ночь на 17 мая – в сновидении может быть символически отображена существующая проблема, возможно, есть и подсказка, как её решить.

Будьте осторожны с любыми режущими предметами: велика вероятность получить серьёзную травму.

Не берите в долг – лишитесь денежной удачи, и не давайте взаймы – не вернут.

Вечером 17 мая не смотрите долго в зеркало – к потере красоты.

Лунный календарь на 17 мая: не берём в долг и не смотрим в зеркало-1

# Лунный календарь # калейдоскоп

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