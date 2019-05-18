Воу, прямо сёстры! ЗЕНА показала фотографию 16-летней мамы

Новости Беларуси. 16-летняя представительница Беларуси на «Евровидении-2019» ЗЕНА показала, как выглядела её мама в свои 16 лет.

Нелли Куприянович, мама Зинаиды, удивилась публикации и поблагодарила дочку.

«О, Господи! Где ты это нашла? Какая я смешная, на фото мне 15-16. Мы реально с тобой похожи! Спасибо за этот пост», – написала мама ЗЕНЫ.

«Почти 30 лет разницы между нами, а манеры неизменны. 30 лет назад 15-летние девочки делали яркие макияжи, да ещё и голубыми тенями, носили мини и каблуки, а вот начесы чёлочек – это вообще бомба. Одни поколения сменяют другие, а нравы остаются! Горжусь и люблю доченьку», – несколькими минутами позже добавила Нелли Куприянович.

В ночь на 19 мая станет известен победитель «Евровидения-2019». Попытает удачу и представительница Беларуси ЗЕНА. В истории нашей страны это лишь шестое попадание в грандиозный финал конкурса.