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Воу, прямо сёстры! ЗЕНА показала фотографию 16-летней мамы

18 мая 2019 13:56
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Новости Беларуси. 16-летняя представительница Беларуси на «Евровидении-2019» ЗЕНА показала, как выглядела её мама в свои 16 лет.  

«Я и моя мама», – подписала снимок певица.  

Воу, прямо сёстры! ЗЕНА показала фотографию 16-летней мамы-1

Фото: instagram.com/zena__official  

Нелли Куприянович, мама Зинаиды, удивилась публикации и поблагодарила дочку.  

«О, Господи! Где ты это нашла? Какая я смешная, на фото мне 15-16. Мы реально с тобой похожи! Спасибо за этот пост», – написала мама ЗЕНЫ.  

«Почти 30 лет разницы между нами, а манеры неизменны. 30 лет назад 15-летние девочки делали яркие макияжи, да ещё и голубыми тенями, носили мини и каблуки, а вот начесы чёлочек – это вообще бомба. Одни поколения сменяют другие, а нравы остаются! Горжусь и люблю доченьку», – несколькими минутами позже добавила Нелли Куприянович.  

В ночь на 19 мая станет известен победитель «Евровидения-2019». Попытает удачу и представительница Беларуси ЗЕНА. В истории нашей страны это лишь шестое попадание в грандиозный финал конкурса. 

Больше узнать о Зинаиде Куприянович можно здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА # Зинаида Куприянович # Нелли Куприянович # Фотофакт

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